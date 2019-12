Uomini e Donne, Giulia e Daniele: la prima notte dopo la scelta e il futuro

Uomini e Donne, Giulia e Daniele dopo la scelta: la prima notte insieme e nuove dichiarazioni d’amore

Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon dopo la scelta a Uomini e Donne stanno vivendo una vera e propria relazione. Sin da subito, i due hanno scelto di fare un passo molto importante: le presentazioni in famiglia. Abbiamo già visto, nel corso della scorsa puntata del Trono Classico, l’ormai ex tronista portare Schiavon in casa sua, per presentargli sua madre e suo padre. Ora, in un’intervista doppia su Uomini e Donne Magazine, Giulia e Daniele svelano come sta procedendo la loro storia d’amore dopo la scelta, arrivata in modo improvviso. Entrambi spiegano che sta andando tutto per il verso giusto, non c’è mai stata nessuna lite tra loro in questi giorni. Daniele rivela che entrambi sentono il bisogno di trascorrere il loro tempo sempre insieme. Infatti, tra i progetti della coppia c’è la convivenza! Come loro stessi, secondo le anticipazioni, rivelano in studio, hanno intenzione di andare subito a convivere. Al momento, stanno cercando la casa dei loro sogni e dormono spesso a casa di lui, in quanto ha una stanza molto spaziosa.

“Quando Giulia non c’è è come se mi mancasse l’ossigeno. Sto vivendo una fiaba nonostante non abbia mai creduto nelle favole”, dichiara Schiavon nel corso dell’intervista. La coppia parla anche della loro prima notte insieme dopo la scelta. In particolare, la Quattrociocche svela: “Abbiamo deciso di trascorrere la notte in albergo per ritagliarci un piccolo spazio di intimità.” Inoltre, i due si sono raccontati i rispetti punti di vista sul percorso che hanno portato avanti nel programma e sul loro passato. Il giorno dopo, Daniele ha portato Giulia a conoscere la sua famiglia. L’ex tronista ammette di essersi trovata molto bene con la madre di Daniele e viceversa. Un rapporto molto solido quello che si è creato tra loro, ma Schiavon confessa che non si aspettava che la scelta sarebbe arrivata in questo modo. Una grande sorpresa, dunque, per l’ormai ex corteggiatore.

Uomini e Donne, Giulia e Daniele: non è ancora arrivato il primo ‘ti amo’, ma tra loro c’è già tanto amore

Giulia aveva ormai compreso quanta sintonia e complicità ci fosse tra lei e Daniele. Non voleva più prendere in giro né sé stessa, né Schiavn e nemmeno Alessandro Basciano. Non è ancora arrivato il ‘ti amo’ per la coppia, ma sanno già entrambi di essere innamorati l’uno dell’altra. “È la persona giusta, il mio lui ed è come se fossimo fidanzati da una vita”, dichiara Giulia per il suo Daniele. Intanto, i due parlano del futuro che sognano di avere insieme. Oltre la convivenza, la Quattrociocche precisa: “Non aspettatevi di vederci trasformati in degli influencer. lo non ho alcuna intenzione di utilizzare il mio profilo Instagram”. Giulia e Daniele hanno intenzione di continuare la loro vita di sempre, ma ora lo faranno insieme, come una coppia. Chi è il più geloso tra i due? Sembra proprio che Schiavon dimostri di più la sua gelosia!