Gemma e Nicola anticipazioni, si mette male: rimprovero Maria, lui va via

Anticipazioni Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, Tina Cipollari e Gianni Sperti basiti

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli continuano a vivere a Uomini e Donne questa favola d’amore che proprio non convince nessuno. Men che meno Tina Cipollari e Gianni Sperti che proprio non riescono a capire come Gemma possa fidarsi del suo Sirius. Tutto è partito dal post-puntata, quando la Dama del Trono Over ha mostrato tutta la sua irritazione per il comportamento di Valentina Autiero, rea secondo la Galgani di volerle mettere i bastoni tra le ruote e di “giocare con i suoi sentimenti e le sue conoscenze”. Ed è proprio il termine conoscenza che non è andato giù a Tina e Gianni: dopo la puntata Gemma e Nicola si sono confrontati e non pareva proprio che fossero solo due semplici conoscenti. “La discussione a fine puntata – ha fatto notare Sperti – non era tra due persone che si conoscono e basta: sembravano due fidanzati che discutono!”. Poi è stata la volta dell’esterna “alla Titanic”.

Gemma e Nicola anticipazioni, l’esterna del Titanic affonda la coppia: critiche come se piovesse

Quella che abbiamo visto oggi è un’uscita che resterà senz’altro nella storia di Uomini e Donne: Gemma ha chiesto a Nicola di vestirsi elegantemente e di riprodurre con lei una scena del Titanic, precisamente quella in cui Rose balla con Jack in terza classe alle spalle del compagno. “Questa donna – ha commentato Tina – è completamente fuori di testa! Una cosa brutta da vedersi! Tu immagina una persona che non conosce il format ed entra a vedere a vedere il momento di lui che corre… e poi appare Gemma! La gente dirà ‘Non è possibile’!”. Non sono mancate neanche delle battute piccantissime tra la Galgani e il suo Sirius: “Hai fame?”, le ha chiesto Nicola. “No!”, questa la risposta di Gemma a cui ha fatto seguito uno scontato “Spero ti venga un po’ di appetito però!”. Non scontata invece la risposta della Galgani che in seguito ha alluso ad altro: “Dipende quale…”. Entrata in studio, la Dama è stata massacrata dalla Cipollari: “Un minimo e piccolo dubbio che questo ragazzo ti stia prendendo in giro ti è mai venuto? O sei così sicura di te stessa che pensi di essere irresistibile?”. “Ho abbastanza intuito da capire…”, ha risposto Gemma dimostrando di dare piena fiducia a Sirius.

News Gemma e Nicola: lui rifiuta tutti ma nessuno gli crede

Si è poi parlato di Valentina che aveva chiesto a Nicola di uscire perché in puntata per lei è difficile parlare, visto che Gemma si intromette di continuo. Nicola ha rifiutato ma più di qualcuno gli ha fatto notare che forse lo ha fatto solo perché ha paura della reazione della Galgani, e la stessa paura secondo molti l’ha avuta quando ha dovuto scegliere se far rimanere o meno in studio la ragazza scesa per corteggiarlo. Durissima a un certo punto la Cipollari: “Vedremo cosa farai quando tu ti protrai avvicinare a Gemma. Dovrai baciarla, toccarla e fare altro!”. Sirius ha chiesto maggiore rispetto per la sua Dama ma senza riuscirci: Tina oggi era scatenata e siamo sicuri che più passerà il tempo più il suo atteggiamento nei confronti di questa coppia peggiorerà.

Nicola lascia lo studio: le anticipazioni sulle prossime puntate

Intanto nelle prossime puntate di Uomini e Donne scopriremo cosa succederà davvero tra Valentina e Nicola perché lei sembra davvero interessata a lui, e questo dà parecchio fastidio a Gemma che oggi è stata persino ripresa da Maria De Filippi: “Va bene la gelosia, ma la gelosia deve avere un senso!”. Sembra chiaro insomma che la De Filippi, seppur a fatica, stia cercando di far stare Gemma coi piedi a terra. Non ci riuscirà, visto che la Galgani è palesemente infatuata di Nicola che intanto stando alle anticipazioni domani uscirà dallo studio probabilmente proprio dopo uno scontro con lei o forse per via della difficile situazione che si è creata. Nel video delle anticipazioni lo si vede andare via ma non si fa intendere perché: tempesta in arrivo? O siamo noi che ci abbiamo visto qualcosa di negativo che negativo non è?