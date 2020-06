Nicola Vivarelli, servizio bollente e polemica servita: il telefono e Gemma

Sono in tanti a chiedersi cosa stia succedendo effettivamente tra Nicola Vivarelli e Gemma Galgani, visto che non appaiono da molto insieme e nonostante le smentite indirette non hanno mai dato indizi chiari finora sul prosieguo della loro relazione. Vediamo Gemma condividere continuamente post che non hanno nulla a che fare con la sua storia con Vivarelli, così come vediamo lui pubblicare video e foto che in nessun modo riguardano la Dama del Trono Over. Cosa c’è insomma tra i due? Perché tutto questo silenzio? Possibile che un rapporto del genere debba per forza essere raccontato a Uomini e Donne o tramite i magazine senza che vi sia nulla di spontaneo? Mistero. Tra l’altro anche se Nicola ha guadagnato molti follower su Instagram per via della sua storia con la Galgani non si può dire che i suoi siano soltanto fan. E oggi ne abbiamo avuto l’ennesima dimostrazione.

Uomini e Donne, Nicola Vivarelli attaccato per Gemma Galgani: i dubbi dei follower sulla coppia

Vivarelli ha fatto un bel servizio fotografico in cui ha messo in mostra il suo fisico, a cui dedica molto tempo con la palestra, e il bel viso: dai commenti del corteggiatore di Uomini e Donne si nota chiaramente che è orgoglioso del risultato, ed è per questo che ha ringraziato il fotografo Alex. Come lui sono contenti i tantissimi che gli hanno scritto facendogli i complimenti per com’è venuto negli scatti e per il suo percorso a Uomini e Donne. Ma c’è stato pure chi gli ha fatto notare che il suo atteggiamento è completamente diverso da quello che ha tenuto mentre era nel programma di Maria De Filippi: perché mettersi così tanto in mostra se – come lui ha sempre dichiarato – non è mai stato interessato alla popolarità? Perché non ammettere che il corteggiamento a Gemma fosse finalizzato solo ad aumentare la popolarità? E perché finora non ci sono foto con Gemma ma solo post in cui si mette in mostra in vari modi?

Nicola e Gemma, la domanda sul telefono dopo le dichiarazioni a Uomini e Donne

Tante le domande fatte a Nicola tra i commenti, alcune anche molto irrispettose e che preferiamo non riprodurre; qualcuno ha chiesto a Vivarelli come mai sia sempre al telefono e sui social network se durante Uomini e Donne proprio lui aveva detto a Gemma di non avere sempre lo smartphone con sé? Pare evidente insomma che Nicola sia tanto amato quanto criticato, e questo dipende essenzialmente dal fatto che nessuno crede al suo trasporto per la Galgani che intanto continua a restare in silenzio e a parlare solo sui giornali. Inutile nascondervi che anche noi come tanti abbiamo parecchi dubbi su questa storia soprattutto dopo aver avuto la certezza che non saranno tra le coppie di Temptation Island 2020 (è caduto in effetti un alibi che giustificava in qualche modo quest’inutile riservatezza). Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo. Intanto vi lasciamo al servizio di Nicola: