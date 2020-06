Gemma e Nicola a Temptation Island? Filippo svela perché non ci saranno

Temptation Island, Gemma e Nicola non sono una coppia dell’edizione 2020: il vero motivo

Gemma e Nicola non ci saranno a Temptation Island, ora è ufficiale. Mentre i fan del reality show e di Uomini e Donne speravano di vedere Gemma Galgani e il suo giovane corteggiatore alle prese con tentatori e tentatrici, arriva la certezza che così non sarà. Un sogno destinato a non avverarsi, almeno fino a quando un cavillo lo impedirà. A svelare il reale motivo per cui non ci saranno i due del Trono Over è stato Filippo Bisciglia. Le riprese di Temptation Island 2020 sono cominciate da due giorni, per questo dal villaggio in Sardegna cominciano ad arrivare le prime anticipazioni. Filippo ha rilasciato un paio di interviste in queste ore e ha parlato di come si sono attrezzati per realizzare Temptation Island in piena sicurezza. E ha anche parlato delle coppie. Erano almeno due in particolare quelle che in molti speravano di vedere nel cast di Temptation Island 2020, ma pare non ci saranno né una né l’altra.

Gemma e Nicola non ci saranno a Temptation Island: Filippo Bisciglia spiega perché

Parlando di ciò che sta già succedendo nei villaggi, e pare sia già successo qualcosa di succoso dal punto di vista narrativo, e di come si sono organizzati per evitare rischi da Coronavirus, Filippo Bisciglia intervistato da Fanpage ha anche risposto a una domanda su Gemma e Nicola. E su Giovanna e Sammy, che sono la seconda coppia a cui ci siamo riferiti poco fa. Ebbene, sulla coppia che si è appena formata a Uomini e Donne il conduttore di Temptation Island ha detto di non potersi pronunciare. Per quanto riguarda Gemma e Nicola invece ha detto: “A Temptation Island partecipano le coppie. Non credo che Gemma e Nicola lo siano”. Per questo motivo non ha potuto dire nulla su Giovanna e Sammy – che si sono riuniti nel weekend -, proprio perché loro invece sono fidanzati. La risposta di Filippo comunque non fa una piega: Gemma e Nicola non si sono ancora dichiarati una coppia, per cui non hanno ancora una storia d’amore da mettere alla prova nel reality delle tentazioni.

Coppie Temptation Island 2020, Gemma e Nicola non possono (ancora) partecipare

Avevamo già intuito che non si sarebbero uniti alle coppie di Temptation Island quando pochi giorni fa Nicola aveva lasciato – triste e sconsolato – Gemma a Roma. Oggi è arrivata la conferma con le parole di Filippo Bisciglia. Ma non è ancora detta l’ultima parola: se il rapporto tra Gemma e Nicola dovesse evolversi nei prossimi mesi, potrebbero sempre partecipare a Temptation Island Vip, al momento ancora in programma a fine estate.