Gemma e Nicola si dividono, lui triste su Instagram: la dedica

Uomini e Donne, procede a gonfie vele la frequentazione di Gemma e Nicola: i due insieme anche a telecamere spente

Gemma e Nicola dopo Uomini e Donne continuano a frequentarsi. Nonostante abbiano deciso, a quanto pare, di non pubblicare foto e video insieme, gli indizi non sono mancati nelle ultime settimane. In tantissimi erano pronti a scommettere che appena la luce rossa delle telecamere di Canale 5 si sarebbero spente Nicola avrebbe interrotto la conoscenza con Gemma. E invece no, Nicola sta dimostrando di essere interessato anche a stagione di Uomini e Donne terminata. C’era anche una piccola possibilità che potessero far parte del cast di Temptation Island e più di qualcuno ha sperato fosse vero, ma oggi possiamo considerare scartata questa possibilità. L’indizio è arrivato dall’ultima stories su Instagram pubblicata da Sirius.

Nicola Vivarelli lascia Gemma a Roma e viene assalito dalla tristezza: la dedica su Instagram

Nicola si trova su un treno che lo sta riportando a casa. Questo almeno si evince dalle emoji e dalle gif che ha usato. Una freccia indica infatti una casa, e quindi da ciò si deduce che stia facendo ritorno nella sua città. Porterà con sé i giorni trascorsi con Gemma a Roma però, e questo si intuisce invece dal fatto che nella storia ci sia anche un’emoji triste. Nicola e Gemma si sono divisi dopo qualche giorno insieme e lui sta tornando a casa triste e sconsolato: insomma, pare facciano sul serio! C’è anche un altro indizio abbastanza eloquente. Nicola ha scelto come canzone di sottofondo Music sounds better with you. Tradotto in italiano significa “la musica sembra migliore con te”: una vera e propria dedica a Gemma! Che Gemma abbia trovato il suo principe azzurro, dopo tanto tempo?

Gemma e Nicola non saranno a Temptation Island: gli indizi

Dovremo aspettare interviste o ulteriori indizi per vederci chiaro, ma intanto pare chiaro che Gemma e Nicola non saranno a Temptation Island. Non all’edizione che partirà a breve, almeno. Se Nicola sta tornando a casa e ha lasciato Roma, infatti, vuol dire che non è con Gemma in Sardegna, dove inizieranno le riprese del reality show in questi giorni. Stando ad alcune voci di corridoio infatti le registrazioni dovrebbero iniziare domani, perciò le coppie del cast dovrebbero già trovarsi in Sardegna. Non è detto, però, che Gemma e Nicola saranno assenti anche nell’edizione Vip di settembre…