UeD, Giovanna svela periodo difficile poi avverte: “Ne avrei da dire”

Uomini e Donne, Giovanna Abate risponde alle domande dei fan su Instagram mentre è in viaggio verso Sammy

Giovanna Abate ha appena cominciato a fare rivelazioni sulla sua vita e abbiamo come l’impressione che non si fermerà tanto presto. L’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di passare un po’ di tempo con i fan oggi pomeriggio, rispondendo alle loro domande su Instagram. Aveva un po’ di tempo libero perché era in viaggio, quindi ha chiesto un po’ di compagnia ai fan sui social. Ma dove era diretta? Questa è stata la prima domanda che le è arrivata e a cui ha risposto. Giovanna ha quindi spiegato di essere in viaggio verso Milano, quindi direzione Sammy: i due si rivedranno dopo qualche giorno trascorso separati. Ha poi aggiunto che trascorreranno un giorno insieme a una persona che ha conosciuto a Uomini e Donne e che è entrata nel suo cuore. Qualcuno che vive a Milano o dintorni, probabilmente. Scopriremo nei prossimi giorni di chi si tratta, intanto Giovanna ha anche fatto una rivelazione sul suo passato.

Giovanna Abate, la rivelazione sul suo lavoro: “Salvata in un periodo no”

L’occasione è giunta quando le hanno chiesto di cosa si occupa nella vita e lei ha spiegato di avere un negozio di abbigliamento insieme a sua mamma. Ha aggiunto però che racconterà con calma e più in là altri particolari in merito al suo lavoro, per un motivo ben preciso. “Il lavoro mi ha salvata in un periodo no della mia vita”, ha infatti svelato. L’ex tronista ha scritto che è cresciuta in fretta su tanti aspetti grazie al suo lavoro e per questo è un argomento molto delicato per lei. Ha intenzione di raccontare questo periodo no e come ne è uscita, ma quando avrà il giusto tempo per farlo. Le curiosità comunque non finiscono qui! Qualcuno infatti le ha chiesto quando farà una diretta e lei ha risposto che accadrà a breve. Deciderà insieme ai fan quali argomenti affrontare, perché pare che gliene vengano proposti già parecchi tra messaggi, domande e commenti, e alcuni decisamente interessanti.

UeD, l’avvertimento di Giovanna su Instagram: argomenti su cui “ne avrebbe tante da dire”

In questo frangente è arrivato un avvertimento di Giovanna: “Tanti argomenti sui quali ne avrei tante da dire”. A cosa si sarà riferita? O forse è più giusto domandarsi a chi? L’impressione è che possa trattarsi di una persona, ma vogliamo escludere si tratti dei suoi ex corteggiatori. Alessandro e Davide infatti non hanno iniziato alcuna guerra contro di lei dopo non essere stati scelti. Giulio Raselli dovrebbe essere un capitolo chiuso… Forse con Cristina Incorvaia, dopo le sue ultime dichiarazioni? Adesso siamo tutti curiosi di saperne di più!