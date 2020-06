Uomini e Donne, Cristina Incorvaia attacca Enzo e su Giovanna e Sammy..

Uomini e Donne: Cristina Incorvaia torna a parlare di Giovanna e Sammy, poi dice la sua sulla rottura tra Pamela ed Enzo

Cristina Incorvaia ha visto naufragare la sua relazione con David Scarantino, conosciuto a Uomini e Donne, dopo la partecipazione a Temptation Island. Proprio nel reality delle tentazioni, ha avuto modo di conoscere Sammy Hassan. I due hanno vissuto molti momenti insieme nel villaggio delle fidanzate e, solo qualche settimana fa, Cristina ha preso le sue difese sui social. L’ex tentatore si è ritrovato spesso colpito dai commenti negativi, durante il percorso con Giovanna Abate. Proprio per tale motivo, la Incorvaia ha scelto di difenderlo e di criticare, invece, la tronista. A oggi, in una nuova intervista su Mio, Cristina ammette di sentirsi molto simile a Giovanna. A detta dell’ex dama del Trono Over, la Abate avrebbe il suo stesso carattere, forte e scontroso. Pur di far valere ciò che pensa, la Incorvaia deve avere sempre l’ultima parola in una discussione e stesso atteggiamento lo avrebbe visto proprio in Giovanna. A questo punto, le viene chiesto il motivo per cui è stata dura nei confronti della Abate, durante questi mesi. Con tutta sincerità, Cristina ammette di aver notato alcuni aspetti negativi nella tronista.

“L’ho vista poco umile, troppo tronista, era entrata nel personaggio ed enfatizzava questi suoi aspetti”, dichiara oggi la Incorvaia. Nonostante ciò, è certa che Giovanna sia molto presa da Sammy. Non solo, si dice convinta del fatto che i due potrebbero superare alla grande un percorso a Temptation Island. Il suo pensiero su Hassan, con cui è condivide un rapporto di amicizia, è sicuramente molto positivo. E mentre pensa di tornare a far parte del parterre femminile del Trono Over, Cristina parla della fine della relazione di Pamela Barretta ed Enzo Capo. Con la prima ha instaurato un’amicizia molto forte, tanto che in questo momento sono in vacanza insieme. Come sta oggi Pamela dopo la rottura con Enzo?

Uomini e Donne, Cristina Incorvaia attacca Enzo Capo mentre è in vacanza con Pamela Barretta

Cristina confessa che Pamela, effettivamente, sta soffrendo a causa della forte delusione ricevuta durante la rottura con Enzo. Non sa se sia ancora innamorata, ma al momento la Barretta sta cercando di superare questo periodo. La Incorvaia ammette di aver vissuto alcune situazioni, riguardanti Pamela ed Enzo, in modo diretto. Cristina si dice ormai certa del fatto che Capo non sia la persona giusta per la sua amica. A detta dell’ex dama, Enzo si mostrerebbe come una persona che non è. Nella sua intervista, lo definisce addirittura ‘un bluff’.