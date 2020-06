Trono Over, Pamela ed Enzo: lei svela nuovi retroscena sul cavaliere

Trono Over, Pamela Barretta ed Enzo Capo: lei svela nuovi retroscena dopo la rottura

Impossibile non notare la delusione di Pamela Barretta a Uomini e Donne di fronte alla decisione di Enzo Capo di chiudere la loro relazione. Lo sguardo della dama brindisina ha parlato chiaro e sono tante le donne che si sono ritrovate nella sua storia, tanto da arrivare a essere in tendenza su Twitter! Ma oggi, attraverso una nuova intervista sul Magazine del programma, Pamela ci tiene a rivelare qualche retroscena sulla sua storia con Enzo. La Barretta ammette di non stare bene, in quanto ha bisogno di tempo per tornare a essere serena come prima. La fine della sua relazione con Enzo l’ha distrutta! Lei stessa confessa che era da anni che non provava dei sentimenti così forti. Ormai, però, la loro storia d’amore è giunta definitivamente al capolinea. Lei avrebbe tranquillamente fatto dei passi indietro per riuscire a recuperare quanto avevano perso in questi mesi. Sin da subito, Enzo si è dimostrato contrario alla cosa. Infatti, ha chiaramente dichiarato di non poter tornare insieme a Pamela.

Nonostante ciò, nel corso delle ultime puntate, Enzo ha proposto alla Barretta la pace. Oggi Pamela è convinta che questa richiesta sia arrivata per ottenere il piacere del pubblico e non per lei. Questo è ciò che pensa in base all’atteggiamento che lui ha tenuto. Lei, però, si aspettava almeno di ricevere delle scuse, che non sono arrivate. Ora Pamela crede addirittura che da parte di Enzo ci fosse solo una forte attrazione fisica e non amore. Non solo, ci tiene a precisare che loro discussioni erano causate da un determinato fattore: “Mi prendeva in giro per l’età. […] Ha incominciato a farmi pesare i miei trentasei anni. Diceva che ero bella ma che ero ‘grande’, e per questo abbiamo anche litigato a gennaio scorso, nel weekend del suo compleanno“. Effettivamente, non sono mancate le frecciatine social, in questi giorni, riguardanti l’età di Pamela. Invece, ricordiamo che Enzo ha fatto intendere che le liti erano dovute soprattutto alla gelosia dimostrata da lei nell’ultimo periodo.

Pamela Barretta ed Enzo Capo del Trono Over: i regali degli ex, la verità

Pamela ed Enzo non torneranno insieme e questo sembra essere ormai una cosa certa. La Barretta, nel corso della sua intervista, torna indietro nel tempo, precisamente a quando in studio il cavaliere aveva parlato del suo rapporto con l’ex fidanzato. Su questo punto, la dama precisa che i regali ricevuti sono tutti risalenti a diversi anni fa. Non solo, la Barretta svela: “Anche Enzo indossava i regali delle sue ex”. Per tale motivo, oggi Pamela non comprende il motivo per cui Capo abbia puntato il dito contro i regali del suo ex. A prendere le sue difese in questa occasione ci ha pensato Roberta Di Padua. Proprio su quest’ultima Pamela spende delle belle parole.