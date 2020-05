UeD Enzo e Pamela, scontro social: “Solo donne giovani”, la foto

Uomini e Donne, Enzo e Pamela ci ricascano: nuove frecciatine sui social, tornano in ballo le 20enni

Enzo e Pamela ci sono ricascati: nuove frecciatine su Instagram e tornano in ballo le 20enni, argomento di scontro in fase di rottura. I due protagonisti del Trono Over sono ormai al centro delle puntate di Uomini e Donne e torneranno la prossima settimana. Ognuno dei due ha spiegato le proprie ragioni al centro dello studio e il pubblico si è schierato ormai, a favore di uno o dell’altra. Ma tra una puntata e l’altra c’è Instagram come terreno di battaglia tra Enzo Capo e Pamela Barretta: nelle ultime ore sono volate nuove frecciatine tra i due! Tutto è partito da una foto che Enzo ha condiviso tra le sue stories. Nello scatto c’è una ragazza seduta sulle sue gambe, non sappiamo se una fan incontrata per caso oppure una sua amica.

Enzo Capo e la foto con una giovane ragazza: Pamela risponde alla provocazione

La ragazza in questione però sulla foto ha scritto: “Confermo! Per lui… Solo donne giovani…!!!”. Enzo ha aggiunto solo un’emoji, senza dire nulla di più. Pamela ha di sicuro notato questa stories e ha deciso di rispondere. Senza mezzi termini. Queste le sue parole: “Ricordatevi che quando mi lanciate battutine tipo ‘per lui solo donne giovani’ (perché avete 20 anni) fate ridere. Soprattutto perché un fisico come il tuo neanche in gravidanza l’ho avuto. Saluti dalla vecchia”. Come sfondo al messaggio Pamela ha usato un suo selfie allo specchio, per evidenziare il fatto che non ha nulla da invidiare alle ragazze più giovani di lei. E non avrebbe motivo di farlo, onestamente.

UeD, Enzo e Pamela ci ricascano: scontro e provocazioni su Instagram

Enzo non si è pronunciato direttamente su questo nuovo scambio di frecciatine, ma ha condiviso un messaggio di una sua fanpage di cui, evidentemente, condivide il pensiero. Questo si legge nella stories in questione: “Sono giorni che ‘lei’ continua ad attaccare… Enzo non risponde. Quanto durerà? Il giorno che lo farà verrà criticato”.