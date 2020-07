Fan allarmati: Uomini e Donne drasticamente ridotto dal prossimo autunno con solo due puntate a settimana? La notizia è rimbalzata di sito in sito dopo che è stato diffuso il palinsesto di Canale 5 della prossima stagione. Si parlava di un relegamento del dating show di Maria De Filippi al giovedì e venerdì per fare spazio a Daydreamer. La soap turca con Can Yaman tanto successo sta riscuotendo quest’estate e andrà avanti ancora per le lunghe. Ma, a quanto pare, si tratta di una fake news e a sottolinearlo ci ha pensato Francesco Canino, giornalista di Chi e Panorama. L’esperto del settore ha chiarito che lo show sui sentimenti tornerà regolarmente in onda dal lunedì al venerdì dal prossimo settembre. Al momento non è stata ancora stabilita una data di partenza e questo ha indotto più di qualcuno a commettere un grossolano errore. Per ora è incerto solo il futuro di Daydreamer, visto che la serie è piuttosto lunga e rischia di essere spezzata in due parti.

Uomini e Donne resta al solito posto ma Daydreamer è un grande successo

Ad oggi non è chiaro se le avventure di Can e Sanem andranno avanti anche nei mesi più freddi o se la seconda parte sarà trasmessa la prossima estate. Di sicuro la soap è assai seguita, dopo i tentennamenti iniziali ora brilla negli ascolti tv: ogni giorno viene seguita da quasi 3 milioni di telespettatori con il 23% di share. Numeri importanti e prestigiosi se consideriamo che il prodotto ha costi assai contenuti. Di sicuro questi dati spingeranno l’azienda a valutare con maggiore attenzione i format turchi: non a caso in questo periodo Canale 5 sta trasmettendo pure un’altra serie ambientata a Smirne, Come Sorelle.

Uomini e Donne resta a settembre ma Maria De Filippi cambia formula

Intanto pare certa la nuova formula di Uomini e Donne. Dopo l’esperimento in piena emergenza Coronavirus Maria De Filippi e la sua redazione hanno deciso di abolire il Trono Classico e il Trono Over e creare un unico parterre. Un modo per salvare gli ascolti visto che il Trono giovanile non appassiona più come un tempo.