Uomini e Donne oggi, Gemma Galgani compleanno: nuovo amore? “Nasce così”

Gemma Galgani, compleanno della dama di Uomini e Donne: un giorno speciale

Oggi 19 gennaio è il compleanno di Gemma Galgani. Lo ha fatto sapere a tutti tramite Instagram pubblicando una foto con i suoi genitori (quando era solo una bambina) e un messaggio speciale che parla d’amore. Gemma Galgani ha 69 anni. Portati splendidamente. Checché se ne dica, la dama di Uomini e Donne ha uno charme non indifferente e un giovane spirito che ha conquistato anche uomini con meno anni di lei. Come l’irraggiungibile “gabbiano” Giorgio Manetti… che però poi è volato lontano! L’amore riempirà presto il cuore di Gemma? Alcuni fan le hanno chiesto se ha trovato finalmente qualcuno che riesca a farle battere forte il cuore, considerate le sue ultime parole alquanto sospette.

Uomini e Donne news, Gemma Galgani parla delle delusioni

“Quando inizia un nuovo anno – ha scritto Gemma Galgani su Instagram –, arriva subito anche il mio compleanno e mi tolgo il pensiero. Scherzi a parte, i numeri iniziano ad essere importanti. Sono in quella fase della vita dove ho imparato che le delusioni, la sofferenza e la tristezza non esistono per renderci depressi, ma per maturarci”. Tantissimi sono i fan che le hanno fatto gli auguri, ma non sono mancati anche i detrattori che – come sempre – hanno precisato che anno dopo anno ringiovanisce e che dovrebbe quindi confessare di essere ricorsa alla chirurgia estetica. Ma è davvero così?

Gemma Galgani ha un nuovo fidanzato? Messaggio sospetto

Per fortuna tutto sta procedendo per il verso giusto nel giorno del compleanno di Gemma Galgani (a differenza di quanto è successo a Giulia De Lellis) e oggi ha voluto parlare anche d’amore. Ecco cosa ha detto: “Dove posso affermare con certezza che solo l’amore può renderci felici e null’altro. L’amore, quello vero che non lo si implora e tantomeno lo si può esigere. Nasce spontaneo, naturale, incondizionato dentro di noi. Ed è così forte che alimenta ogni nostro nuovo giorno, ne scandisce o meno l’entusiasmo. Ci rende invincibili e vulnerabili insieme… per me e per voi. Grazie di cuore a tutti”. Vorrebbe una storia d’amore come quella di Sossio e Ursula di Uomini e Donne? Adesso i due hanno fatto un passo molto importante!