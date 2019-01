Uomini e Donne oggi, nuovi sospetti su Andrea: lui sbotta, di Teresa nessuna traccia

Andrea Dal Corso, pioggia di critiche in attesa di Uomini e Donne

Dopo Uomini e Donne Andrea Dal Corso riceve sempre tantissime accuse, alcune delle quali davvero ingiuste, visto che il corteggiatore di Teresa Langella è un ragazzo educato e a modo e che sempre anche abbastanza interessato alla sua tronista. Il punto è proprio questo “abbastanza” che a Teresa non convince, visto che lei vorrebbe di più. La stessa Teresa peraltro lo ha accusato spesse volte di pensare troppo ai social network e al suo successo personale. Accuse a cui Andrea ha sempre replicato con garbo smentendo tutto e sottolineando che i social network gli sono utili per pubblicizzare i suoi vini e altre attività. Niente di sbagliato dunque, anche se i fan hanno avuto spesso più di qualcosa da ridire.

Andrea e Teresa, il corteggiatore è davvero interessato alla tronista di Uomini e Donne?

L’ultima accusa è arrivata proprio qualche ora fa a commento di una foto che vede Andrea con la camicia sbottonata e con una bottiglia in mano. L’accusa al corteggiatore è stata piuttosto chiara: “Dici di pubblicizzare lo spumante – queste le parole di Giorgia – e non te stesso, ma vedo che non hai pensato a trovare una maniera per scurire e rendere più visibile l’etichetta della bottiglia facendo sì che il logo fosse riconoscibile, invece la post-produzione sulla tua immagine ovviamente non manca. Ma il marketing di cui parlavi a cosa si riferiva?”. La risposta di Andrea non si è fatta attendere: “A Capodanno si fa confusione… un caos Giorgia! Fatti un brindisi e lascia stare ste menate!”.

Uomini e Donne, Teresa assente dai social di Andrea

Effettivamente le accuse ad Andrea possono risultare insopportabili, visto che gli attacchi vengono da tutti i fronti e spesso per motivi futili. Il punto è che mentre Antonio Moriconi si premura persino di rispondere indirettamente alla De Filippi su Instagram Andrea invece sembra non calcolare minimamente Teresa Langella. Non è tanto la mancanza di post per lei che contestiamo quanto la presenza di foto che fanno molto discutere: pensate ad esempio all’ultima in cui è comparso assieme a un personaggio molto chiacchierato di recente oppure a una che ha pubblicato Stefano Sala dopo la fine del Gf Vip. Se Teresa aveva qualche dubbio insomma non si può dire che Andrea abbia fatto qualcosa di concreto per fugarlo! Vi lasciamo intanto al post che ha pubblicato su Instagram: