Uomini e Donne, nuovi tronisti: l’insolita svolta che farà discutere

Come vengono scelti i tronisti di Uomini e Donne? C’è grande attesa per la nuova edizione del programma di Maria De Filippi, che come ogni anno è andato in vacanza nei mesi estivi. Tornerà in onda a settembre e, nelle prossime settimane, verranno registrate le prime puntate. Oggi spunta una nuova indiscrezione sulle registrazioni in cui verranno presentati i nuovi tronisti. Va precisato che anche questa stagione vedrà Trono Classico e Trono Over in un’unica formula. A lanciare questa indiscrezione è Lorenzo Pugnaloni con il suo profilo Uominiedonneclssicoeover su Instagram.

Ebbene uno dei quattro tronisti, che siederanno sul trono in questa nuova edizione, potrebbe essere scelto con una modalità particolare. Non è mai accaduto che un volto del Trono Classico venisse scelto in questo modo, ma probabilmente c’è bisogno di dare una svolta alle dinamiche. A scegliere uno dei nuovi tronisti di UeD saranno dame e cavalieri del Trono Over, almeno secondo questa indiscrezione. I parterre degli Over potrebbero prendere parte a questa “sorta di votazione” su due ragazzi/ragazze che vorranno salire sul trono.

Dunque, la scelta dovrebbe avvenire su due persone in particolare, già scelte della redazione. Per evitare fraintendimenti, Pugnaloni ha precisato che non saranno dame e cavalieri a salire sul trono. Gli altri tre nuovi tronisti avranno una normale presentazione, dopo un’accurata selezione da parte della redazione. Quindi, loro approderanno in studio già pronti a iniziare il loro percorso.

Questa modalità, però, potrebbe far discutere sul web. Perché dame e cavalieri dovrebbero scegliere il quarto tronista? Non c’è neanche una buona opinione da parte dei telespettatori su diversi volti del Trono Over, sebbene siano ancora loro a tenere alti gli ascolti televisivi del programma.

Da tempo, i telespettatori non apprezzano le dinamiche del Trono Classico. I tronisti non attirano più come un tempo e molti sono convinti che la redazione sbagli con le selezioni. Forse, per creare più movimento si è deciso di optare per questa modalità, che potrebbe dividere il pubblico.

Uomini e Donne nuova edizione, prime anticipazioni

Tra le varie anticipazioni, di recente è spuntata fuori quella riguardante una grande rivoluzione in studio. Sembra che Ida Platano e Pinuccia non saranno solo delle semplici dame, ma ricopriranno un altro ruolo nel dating show. Intanto, il pubblico dovrà accogliere altri volti nei parterre degli Over. Resta ancora un’indiscrezione l’arrivo di Federica Aversano tra le dame.

L’ex corteggiatrice di Matteo Ranieri aveva colpito l’interesse di alcuni cavalieri, che si sono anche esposti per lei. Tra questi c’era Riccardo Guarnieri. Il ritorno di Federica, come una dama, potrebbe sicuramente creare nuove e interessanti dinamiche.