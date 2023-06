Uomini e Donne, nuovi tronisti: arriva la stangata di Tina Cipollari

Tina Cipollari si lascia andare a una stangata contro sei ex corteggiatori di Uomini e Donne. L’opinionista si espone quando un profilo Instagram dedicato al programma di Maria De Filippi chiede ai telespettatori chi vorrebbero sedesse sul trono nella prossima edizione. Tale account inserisce come foto un collage di sei ex corteggiatori. Questi sono Carola Carpanelli, Alessio Campoli, Alessandra Fumagalli, Carlo Alberto Mancini e Andrea Foriglio.

A dare una risposta ci pensa Tina Cipollari, che attira subito l’attenzione dei telespettatori: “Spero nessuno”. In passato è capitato di vedere ex corteggiatori seduti sul Trono e nella prossima edizione potrebbe accadere lo stesso. Ma l’opinionista spera proprio che nessuno dei recenti ex giovani volti del dating show diventi tronista. Tina conferma così che questi sei ex corteggiatori non sono riusciti entrare nel suo cuore.

In effetti, ogni volta che arrivava il momento di scoprire l’evoluzione dei percorsi dei tronisti, la Cipollari si è sempre mostrata disinteressata. Per quanto riguarda i commenti dei telespettatori, sono tanti coloro che sperano di non trovare Carola sul trono di Uomini e Donne. In questi giorni il pubblico è rimasto parecchio deluso dalla rottura improvvisa avvenuta con Federico Nicotera.

C’è chi avrebbe scommesso che la love story non sarebbe durata poi così tanto e chi, invece, ha sognato fino all’ultimo secondo insieme a loro. Proprio a questi telespettatori, la Carpanelli ha chiesto di avere più delicatezza, in quanto sia lei che Nicotera non starebbero passando un periodo semplice.

I nomi più richiesti tra i commenti sono quelli di Carlo e Alice. Mentre il primo è stato scelto da Nicole Santinelli, ma alla fine si è ritrovato a dover annunciare la rottura dopo solo qualche giorno di relazione, la Barisciani rappresenta la ‘non scelta’ di Federico Nicotera. Ed è probabile che proprio Alice sia stata scelta come prossima tronista del programma.

Nessuno indica Andrea Foriglio tra i preferiti, mentre per quanto riguarda Alessio Campoli, dopo la seconda esperienza da corteggiatore, pochi riescono a immaginarlo seduto sul Trono. Non resta che attendere per scoprire se uno di loro diventerà tronista della prossima edizione del dating show.

Per avere delle notizie certe al riguardo bisognerà attendere la prima registrazione della stagione. È anche probabile che vengano scelti come tronisti volti di passate edizioni. Ed è facile pensare che ci saranno sul Trono anche volti sconosciuti per il pubblico di Canale 5, come accaduto con Lavinia Mauro e Federico Nicotera la scorsa edizione.