Uomini e Donne, Carola dice basta: sfogo sull’addio con Federico

Nasce una polemica intorno alla rottura tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli di Uomini e Donne. Sono tanti i fan che hanno tifato per il loro amore e che avevano mostrato entusiasmo nel vederli andare subito a convivere. Ma ecco che la convivenza, così anche come la love story, è giunta al termine prima del previsto. L’ex corteggiatrice ora decide di rispondere alle polemiche, fatte da chi vorrebbe ricevere più risposte.

E sono sempre di più i telespettatori che si lamentano per la mancanza dei dettagli legati all’addio tra Carola e Federico. A far parlare sono soprattutto alcune indiscrezioni su Nicotera, abbastanza spinose. Si parla anche di tradimento e della volontà di lui di partecipare al Grande Fratello Vip. Di fronte a questi scottanti scoop, tanti telespettatori stanno chiedendo alla Carpanelli di rompere definitivamente il silenzio sulla rottura.

A fare l’annuncio ufficiale sulla fine della loro storia d’amore è stato l’ex tronista di Uomini e Donne, nella giornata di ieri. Ma questo non è bastato: i fan vorrebbero sapere di più. Però Carola non ci sta e sembra non avere alcuna intenzione di svelare dettagli riguardanti la rottura con Federico. Infatti, in queste ore su Instagram condivide uno sfogo:

“Ho voluto aspettare per metabolizzare il tutto e prendermi il mio tempo per riflettere. Io e Fede ci siamo lasciati, come già sapete. Per tutte le persone che si sentono deluse, vi vorrei ricordare che davanti avete due persone che soffrono e non una storia nata in TV. Grazie per tutti questi mesi di sostegno”

Carola Carpanelli vorrebbe ricevere da parte dei fan più comprensione, in quanto non è un momento semplice per nessuno dei due. Ma poiché si tratta di una relazione nata sotto le luci dei riflettori, i telespettatori non si fermano, anzi. I fan non riescono proprio a farsene una ragione, anche perché Federico e Carola si sono lasciati in modo improvviso e inaspettato.

Tutto sembrava procedere per il meglio per questa coppia, una delle più amate delle ultime edizioni del Trono Classico. Ma qualcosa è improvvisamente andato storto. Non si sa cosa e, se vorranno, saranno i due diretti interessati a parlarne, il resto per ora resta solo frutto di indiscrezioni. Dunque, ai fan che non resta che attendere per scoprire se Federico o Carola decideranno di parlare a cuore aperto della questione oppure no.