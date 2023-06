UeD, Federico e Carola: perché è finita. “L’ha tradita”, mood GF Vip

Arriva una spinosa segnalazione sui presunti motivi per cui i due ex protagonisti di Uomini e Donne si sono lasciati

Perché Federico Nicotera e Carola Carpanelli si sono lasciati? Spunta una spinosa segnalazione su questi ex protagonisti di Uomini e Donne, che lascia davvero spazio a non pochi sospetti. I fan sono rimasti spiazzati dal modo improvviso con cui questa coppia ha messo fine alla relazione, durata solo qualche mese. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice hanno riportato l’attenzione dei telespettatori sul Trono Classico, cosa che negli ultimi anni è accaduta raramente. In particolare, a colpire l’interesse del pubblico è sempre stata Carola.

Molti avevano, durante il percorso, criticato l’atteggiamento tenuto da lui nei confronti della Carpanelli. Quest’ultima, spesso, non è riuscita a trattenere le lacrime vedendo Federico reagire male per ogni suo comportamento. Fuori dal programma di Maria De Filippi tutto sembrava procedere nel migliore dei modi, tanto che dopo la tanto attesa scelta sono andati subito a convivere. Improvvisamente è arrivato l’annuncio di Carola, con cui ha rivelato ai fan che questo è per entrambi un momento difficile, parlando così di crisi.

Ed ecco che nella serata di ieri Federico Nicotera ha confermato che con Carola è finita definitivamente. Molti telespettatori che seguono con passione Uomini e Donne sperano, in realtà, che possa tornare ancora il sereno. Ma sembra proprio che non ci sia molto da sperare. Arriva tra l’altro una segnalazione abbastanza forte, che potrebbe spiegare perché Federico e Carola si sono lasciati.

Va precisato che si tratta di un’indiscrezione, che deve essere presa con le pinze. Infatti, tale segnalazione arriva senza alcuna prova effettiva. A renderla nota è Deianira Marzano, la quale ammette di aver ricevuto diverse indiscrezioni di questo tipo su Federico. Questo è un dettaglio da non sottovalutare. Ecco qual è la segnalazione ricevuta dall’influencer, che pare rappresenti molte altre:

“Sono contenta che state difendendo Carola e non capisco per quale motivo lo protegge e non dice le cose come stanno. Qualcosa non mi torna. Io li conosco molto, ma molto bene, entrambi. Lui solo all’inizio è stato amorevole, ma per i social. Pensava di sfondare come coppia, ma non trovava neanche un’agenzia che li volesse, così poi ha mollato”

Non finisce qui, perché pare che Federico abbia un sogno nel cassetto, quello di partecipare al Grande Fratello Vip. Non si capisce quale tipo di ostacolo rappresenterebbe Carola in questo. Ma, secondo tale indiscrezione, l’ex tronista vorrebbe concentrarsi solo su questo. Non solo, con questa segnalazione si parla anche di presunto tradimento.

“Lui è convinto di poter fare il Grande Fratello, ora sta in quel mood. Tra l’altro pare l’abbia anche tradita, perché si è confidato con un amico in comune”

Molti fan della coppia faticano a credere a questa segnalazione, che non riceve né conferme né smentite per il momento. Per avere delle risposte certe, i fan dovrebbero attendere eventuali dichiarazioni dei due diretti interessati.