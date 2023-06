Uomini e Donne, Carola: “Tradimenti con Federico? Ora parlo io”

Continua a far discutere la storia naufragata tra Carola Carpanelli e Federico Nicotera. La coppia di Uomini e Donne, dopo aver annunciato la crisi un paio di settimane fa, ha poi confermato la rottura definitiva negli ultimi giorni con due diversi comunicati. La notizia è arrivata come un vero e proprio fulmine a ciel sereno, dato che i fan non si aspettavano sicuramente una conclusione del genere. Da quando avevano lasciato il dating show di Canale 5 lo scorso marzo, infatti, i due si erano mostrati sempre molto complici e innamorati, andando addirittura a convivere dopo pochissimo tempo. Ad ogni modo, le motivazioni dietro questa drastica decisione non sono ancora chiare e, per questo, Carola è voluta intervenire per spiegare cosa li ha portati a prendere questa scelta.

Da giorni, sono nate moltissime speculazioni sul perché la storia tra Carola e Federico sia giunta al termine dopo così poco tempo. Da una parte, Federico aveva dichiarato di aver fatto tutto quello che poteva e di averci creduto fino in fondo in questa relazione, tanto che molti hanno insinuato che stesse addossando le colpe alla sua ex fidanzata. D’altro canto, invece, l’ex corteggiatrice non ha voluto esprimersi a riguardo, ammettendo solamente come entrambi stiano soffrendo per questa situazione. Tra chi insinuava ci fosse stata un’infedeltà a chi li accusa di aver solamente finto, la Carpanelli non ha potuto più tacere e ha spiegato finalmente perché lei e l’ex tronista hanno deciso di lasciarsi.

Poco fa, infatti, Carola ha aperto un box domande sul suo profilo Instagram per chiedere ai suoi followers cosa pensassero delle sue nuove unghie. Tuttavia, com’era prevedibile, le domande ricevute dalla ragazza vertivano principalmente sulla fine della storia con Federico. Per questo, l’ex volto di Uomini e Donne ha preso la palla al balzo e ha risposto al quesito di un utente che le chiedeva quale fosse il motivo esatto della rottura:

NESSUN TRADIMENTO O ALTRO. Semplicemente abbiamo idee differenti che non riusciamo a far combaciare.

Insomma, nessuna delle speculazioni che si sono diffuse in questi giorni corrisponderebbero alla realtà dei fatti. Nessun tradimento o terzo incomodo avrebbe portato alla rottura dei “Nicotelli“. Semplicemente, pare che i due avevano diverse visioni di vita e, non riuscendo a trovare un punto d’incontro, hanno deciso di prendere strade diverse.