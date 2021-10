Sono emersi nuovi dettagli sull’ultima registrazione, in cui il Cavaliere di Torino è scoppiato in un pianto senza fine

Sono arrivate nuove anticipazioni di Uomini e Donne sulle ultime registrazioni. Siamo un po’ indietro con la messa in onda delle puntate, infatti alcuni nomi che si leggono nelle anticipazioni sono ancora sconosciuti al pubblico. Il Vicolo delle News ha aggiornato i fan del programma di Maria De Filippi sulle ultime vicende dei protagonisti. Dettagli sui baci di Andrea Nicole: è uscita con Ciprian e con Alessandro e c’è stato un bacio con entrambi. Il bacio con Ciprian pare non abbia colpito il pubblico in studio e Gianni Sperti lo ha reputato un bacio scontato e costruito. Ciprian ha parlato a Nicole della malattia di suo padre.

In esterna con Alessandro, invece, è stata la tronista a raccontarsi. Nicole ha mostrato una sua foto risalente agli anni della scuola e una di sua madre. Alessandro poi l’ha portata sul terrazzo e lì si sono baciati. Stavolta il bacio è sembrato più spontaneo. Gianni ha accusato ancora Ciprian di essere disinteressato dopo aver notato la sua mancata reazione al bacio con l’altro, avvenuto dopo il suo. La tronista ha detto che farà la sua scelta senza tenere conto dei commenti degli spettatori, ma solo in base alle sue emozioni. Un modo per tranquillizzare Ciprian? I due hanno ballato insieme.

Lungo bacio per Gemma Galgani con Costabile. I due si sono visti nel camerino di lei, dove si è sfogata contro Tina Cipollari ripetendo sempre le stesse cose. Il bacio sarebbe durato ben 16 minuti, come si legge ovunque sul Web. Costabile si è detto innamorato di Gemma e le ha dedicato Una lunga storia d’amore di Gino Paoli.

Nessuno ha fatto cenno all’assenza di Isabella Ricci, ma non è stata l’unica. Anche Graziano non c’è più a Uomini e Donne: pare che sia stato allontanato dalla redazione dopo uno schiaffo, che gli sarebbe arrivato da una Dama – forse Vittoria -. Protagonisti ancora una volta Marcello Messina e Ida Platano. In realtà il primo sta frequentando Marika, che non prova attrazione fisica ma vuole proseguire nella conoscenza. Non sono mancate critiche in studio, anche da parte di Armando.

Marcello è scoppiato in un pianto inconsolabile dopo la scelta di Matteo Fioravanti e quella di Antonio e Angela. Non è riuscito a spiegare il motivo delle lacrime in un primo momento, Gianni ovviamente si è insospettito. Dopo un po’ di tempo, in cui lui continuava a piangere, Marcello ha spiegato di aver pensato alla fine della storia con la sua ex. Si sono lasciati un anno fa ma con tanti rimpianti e non benissimo. Tina gli ha portato il solito rotolone di carta per asciugare le lacrime, mentre Ida è corsa ad abbracciare Marcello che piangeva. Ida sta uscendo con un Cavaliere di nome Fabio e la frequentazione va bene; lui ha chiuso invece con Katy.