Uomini e Donne NON inizia il 19 settembre, cambio giorno: perché

Cambio di programma per Uomini e Donne: la data d’inizio è cambiata. La nuova stagione, quella a cavallo tra il 2022 e il 2023, inizierà sì la prossima settimana ma non di lunedì. Il ritorno è attesissimo, i fan non vedono l’ora di trascorrere di nuovo il pomeriggio in compagnia dei tronisti e dei protagonisti Over. Con tutto ciò che ne consegue, compresi scontri e liti! Uomini e Donne resta uno dei programmi di punta di casa Mediaset, ma dovrà farsi da parte dinanzi a un evento più grande. Ed è questo il motivo per il quale Uomini e Donne non inizierà più il 19 settembre 2022.

Stamattina sui canali social del programma è apparso l’avviso al pubblico: “Vi aspettiamo da martedì 20 settembre”. L’orario è il solito, alle 14.45, e il canale pure, ovvero Canale 5. Dunque il pubblico dovrà attendere un giorno in più rispetto alla data d’inizio annunciata in precedenza. Qualcuno si sta chiedendo perché Uomini e Donne inizia di martedì e non più di lunedì, ma per scoprire il motivo bisogna guardare a ciò che sta accadendo all’estero. Per essere più precisi nel Regno Unito.

Lunedì 19 settembre ci saranno infatti i funerali della Regina Elisabetta e le previsioni parlano della possibilità che siano l’evento più seguito della storia della tv. Anche Mediaset seguirà l’ultimo saluto a Elisabetta II, così come sta seguendo tutti gli appuntamenti dei lunghi giorni di lutto nazionale. Anche oggi pomeriggio, per esempio, Canale 5 stravolgerà la programmazione: alle 15 ci sarà uno Speciale TG5, L’abbraccio di Londra. Si documenterà il trasferimento del feretro della regina da Buckingham Palace a Westminster Hall.

Uomini e Donne tornerà in onda il 20 settembre 2022, non più il 19 per lasciare spazio all’ultimo saluto alla regina Elisabetta. Per scoprire cosa succederà ci sono già le anticipazioni sulla prima puntata. Nei primi due appuntamenti inoltre Maria De Filippi presenterà i quattro nuovi tronisti. Nelle puntate successive, invece, si tornerà alle solite e i protagonisti saranno ancora Ida e Riccardo. Nella registrazione di ieri, però, ci sarebbe stata la svolta: Ida ha chiuso in modo definitivo con l’ex.