Uomini e Donne, la verità sulla crisi di Nilufar e Giordano: la risposta che sorprende

Nilufar e Giordano in crisi? Le prime voci sulla coppia di Uomini e Donne

Sappiamo tutti che in tempi di social qualsiasi indizio su Instagram, Facebook e chi più ne ha più ne metta è importante per capire come va una relazione. Lo stesso vale per quella di Nilufar e Giordano che stanno facendo preoccupare tutti i fan di Uomini e Donne per via di una presunta crisi su cui loro si sono espressi pochissimo. Riassumiamo brevemente: a un certo punto si è iniziato a parlare di allontanamento tra i due di Temptation Island Vip e la stessa Nilufar è intervenuta parlando di un litigio; dopo quella volta non c’è stato nessun altro intervento, anche se il fatto che lui non abbia messo like alle ultime foto di lei ha aumentato la preoccupazione dei loro sostenitori. La verità insomma qual è? Oggi un indizio viene da una risposta di Alessandra Sgolastra.

Uomini e Donne, Alessandra Sgolastra parla di Giordano e Nilufar

Come sapete, Alessandra è stata assieme ad Andrea Zenga una dei protagonisti più chiacchierati proprio di Temptation Island, visto che la storia dei due sembrava prossima al naufragio dopo l’esperienza estiva di Canale 5. In una sessione di domande e risposte su Instagram tuttavia Alessandra non ha parlato di loro due ma di Nilufar e Giordano, seppur indirettamente. Qualcuno infatti una decina di ore fa le ha chiesto “A quando una rimpatriata con Nilufar e Giordano?” e lei ha risposto senza tanti problemi dicendo “A breve. Tutti a sciare” e li ha anche taggati.

Nessuna certezza sulla coppia di Temptation Island

Non è un indizio chiaro? Cos’è chiaro però nel mondo del gossip, dove bisogna procedere quasi sempre per supposizioni e ipotesi? A noi sembra piuttosto evidente in realtà che quello tra Nilufar e Giordano sia stato solo un litigio e che insomma deve passare: nessuna vera crisi, perché altrimenti Alessandra, che senz’altro parla sia con l’uno sia con l’altra, non li avrebbe di certo taggati dicendo di voler sciare assieme a loro.

Uomini e Donne news, quale futuro per Nilufar e Giordano?

Al momento non si sa altro su Nilufar e Giordano, e noi continueremo a tenerli sott’occhio nonostante il mondo dei Vip sia ormai ricco di coppie da seguire: pensate all’ultimo sorprendente gesto di Giulia per Lorenzo, all’esterna mai vista di Ivan che ha svelato la sua scelta e infine allo strano comportamento di Andrea Dal Corso dopo l’ultima registrazione di Teresa Langella. Valanga di news insomma, anche se non mancheremo assolutamente di aggiornarvi sulla coppia Nilufar e Giordano: come potremmo, del resto?