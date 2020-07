Uomini e Donne news, Tara Gabrieletto cambia casa: addio definitivo 

Tra le coppie più longeve di Uomini e Donne, quella di Cristian e Tara, che è riuscita a superare persino le mille difficoltà di Temptation Island. Ma in questi giorni è stato fatto un annuncio importante… non stanno più insieme. Un fulmine a ciel sereno, perché avevano tanti progetti da portare avanti, che però sono irrimediabilmente sfumati. Si ritengono single. E felici così. Anche perché nessuno dei due pare covare astio. Una rottura che ha fatto tanto rumore, è vero, ma che è avvenuta senza litigate e quant’altro. Sono maturati tanto assieme e hanno capito che non avrebbero più potuto portare avanti la loro relazione. I motivi che hanno spinto entrambi a fare questa scelta sono oscuri e dubitiamo che uno dei due possa prendere l’iniziativa e raccontare tutto per filo e per segno. Vogliono tenere per loro quello che è accaduto, ma è sembrato giusto chiarire che si sono lasciati. I fan comunque li seguono attivamente su Instagram e quindi avrebbero capito che la relazione fosse giunta al capolinea.

News Uomini e Donne, Tara e Cristian si dicono addio: lei lascia la casa dove convivevano

Il primo ad aver raccontato tutto è stato Cristian Gallela, che ha fatto sapere, attraverso Instagram, che la rottura con Tara Gabrieletto non si sarebbe potuta ricucire. Non c’è più nulla da fare e oggi Tara ha fatto armi e bagagli, ha detto addio al suo ex fidanzato e si è trasferita nella sua nuova casa. Al momento si sa poco su com’è la sua abitazione, ma certamente nei prossimi giorni aggiungerà qualcosa d’interessante. Magari la vedremo un giorno anche in qualche programma televisivo? Non è la prima volta che un ex protagonista di UeD (e lei al suo tempo lo è stata) è ritornato in trasmissione o come tronista o come corteggiatore. Una Tara come tronista permetterebbe sicuramente di tenere alti gli ascolti. Ma questo è comunque il momento di mettere ordine nella propria vita.

Ultimi gossip estate 2020: Tara e Cristian – Belen e Stefano

Sulla storia di Cristian e Tara si sono pronunciati anche personaggi famosi (si è parlato anche della reazione di Cristina Incorvaia) e non finiranno qui i pettegolezzi sul loro conto. Finita la quarantena, numerosi sono i gossip scottanti che sono emersi: basti pensare alla rottura tra Stefano e Belen, ma anche al presunto flirt (smentito dalla showgirl) che il ballerino avrebbe avuto con Alessia Marcuzzi. La conduttrice adesso si trova in vacanza col marito.