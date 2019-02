Uomini e Donne news: strani movimenti social dopo la scelta di Lorenzo Riccardi

Nel programma di Maria De Filippi è arrivato il momento delle tanto attese e temute scelte. Quelle che solitamente vengono effettuate sulle classiche sedie rosse in mezzo allo studio, quest’anno hanno subito un radicale cambiamento. Come ogni telespettatore e appassionato di Uomini e Donne ben saprà, i tronisti di questa nuova stagione, la scelta la faranno in una lussuosa villa con la presenza delle famiglie. Per nulla semplice l’impresa che attende i protagonisti del Trono Classico. Ma, andiamo per ordine..stando alle ultime indiscrezioni, Teresa Langella ha già fatto la sua scelta tra Antonio e Andrea Dal Corso. Tante le voci emerse nelle ultimissime ore. Chi avrà preferito la ragazza napoletana? Questo lo scopriremo solo venerdì 15 febbraio su Canale 5!

Ma, se quella della tronista donna è ormai cosa fatta, altri attendono di scoprire quale sarà il loro destino sentimentale. Pare proprio che Ivan Gonzalez e Luigi Mastroianni, gli altri due tronisti, siano gli ultimi a vivere in villa con le rispettive corteggiatrici. Lorenzo, come Teresa, ha già fatto! Ebbene si, pare proprio che il simpatico Riccardi abbia scelto ieri sera davanti ad altri protagonisti passati del programma. Giulia o Claudia? Questa la domanda che attanaglia da diverse ore il web e tutto il mondo di internet. Ma, grazie alla pagina Instagram di Newued abbiamo scoperto alcuni strani movimenti social. Il primo che insospettisce è stato effettuato direttamente da Giulia. La ragazza di Torino ha, infatti, iniziato a seguire una famosa agenzia di spettacolo..la stessa che seguiva Luigi, Giordano, Nilufar e tanti altri, per intenderci! Perché Giulietta avrebbe dovuto iniziare un suo percorso con un’agenzia?

Giulia inizia a seguire una famosa agenzia sui social

Ma, se la corteggiatrice si è lasciata andare a questo piccolo dettaglio, ecco che entra in gioco anche la sorella di Lorenzo. Sofia ha iniziato a seguire Claudia..ma segue anche Giulia. Da quanto tempo abbia cominciato a farlo non si sa..quel che è certo è che, appunto, le corteggiatrici appaiono nei seguiti della sorella minore di Riccardi. Dunque, il tronista chi avrà scelto? Il tutto spiazza completamente il web.