Trono Classico, la scelta di Lorenzo Riccardi: la famiglia si prepara

Trono Classico: Lorenzo Riccardi vicinissimo alla scelta

Un percorso lungo e tormentato ma divertente come lo è lui. Ebbene si, il trono di Lorenzo Riccardi è quasi giunto al termine. Il nome del pugliese, come i più attenti hanno potuto notare, non compare più nelle anticipazioni delle ultime registrazioni del Trono Classico. Questo significa che Lorenzo è pronto a vivere i due giorni in villa prima della scelta. Anzi, dalle ultime notizie emerse in giro per i vari social, sembrerebbe proprio che il Riccardi sia in procinto di scegliere. Dunque, come previsto, avrà sicuramente vissuto gli ultimi momenti con le sue corteggiatrici e, ora, è chiamato all’ardua impresa di alzarsi dal suo amato trono e fidanzarsi con una tra Giulia e Claudia. Chi sarà la prescelta del simpatico ventiduenne?

Dal sito del Vicolo delle news emergono degli scatti di Lorenzo Riccardi alla stazione Roma Termini. In partenza o di ritorno? Molto probabilmente il tronista sta per raggiungere la villa che lo vedrà fidanzarsi. Come lo sappiamo? Nelle ultime ore, a toglierci ogni minimo dubbio ci ha pensato proprio la sorella di Lorenzino. Ormai tutto il popolo di Instagram conosce Sofia e, quindi, cerca di scovare ogni piccolo dettaglio in ogni foto o storia che carica quotidianamente. Oggi, la medesima ragazza ha pubblicato un post sulla sua bacheca. In questa, Sofia appare in treno con altri componenti della famiglia, tra cui anche la madre che abbiamo avuto modo di conoscere durante una delle ultime esterne con Giulia.

Il post della sorella di Lorenzo toglie tutti i dubbi

Sotto la foto, come didascalia, Sofia scrive semplicemente: “Ansia in treno“. Ogni dubbio è quindi ormai tolto. I fan del Cobra possono rassegnarsi al fatto che presto, molto presto, il loro beniamino sarà impegnato a tutti gli effetti. Lorenzo è giunto alla fine del suo cammino negli studi di Uomini e Donne. In bocca al lupo Cobra e buona fortuna a Claudia e Giulia!