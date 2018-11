Lorenzo Riccardi indeciso tra Giulia e Claudia: il commento di Nicolò Ferrari

Uomini e Donne: Lorenzo Riccardi sceglierà Giulia o Claudia? L’amico Nicolò Ferrari si sbilancia e dice la sua

Chi ha seguito Uomini e Donne l’anno scorso si ricorderà benissimo dell’amicizia nata durante il programma tra Nicolò Ferrari e Lorenzo Riccardi. I due, inizialmente rivali, hanno molto legato al Trono Classico, tanto che ancora oggi (lontano dalle telecamere) continuano a frequentarsi. Entrambi, finito il loro percorso come corteggiatori, con il team di Maria De Filippi poi sono tornati ad avere a che fare. Ferrari ha partecipato quest’estate come tentatore a Temptation Island Vip mentre Lorenzo, oggi, è uno dei tronisti di Uomini e Donne. Ebbene il cuore di Riccardi, al contrario di Nicolò che (per quel che sappiamo) è single, sembra battere per due donne. Il tronista, al momento, è indeciso tra due corteggiatrici in particolare, ovvero: Giulia e Claudia.

Chi sceglierà tra le due? Non lo sappiamo e, forse, è ancora presto per provare a capirlo. Tra le persone più vicine a Lorenzo, però, c’è ne sta una nota al pubblico del piccolo che sembra avere già una preferenza. Stiamo parlando proprio di Nicolò Ferrari che, sui social, ha espresso pochi minuti fa il suo parere sulle ragazze. Sotto un post pubblicato dalla pagina Instagram di Uomini e Donne (dove si vedevano Lorenzo e Claudia insieme), alla domanda “Cosa pensate di Lorenzo e Claudia insieme?” Nicolò ha risposto commentando: “Sono belli, punto. Daje Cobra”. Riccardi ascolterà i consigli dell’amico oppure, alla fine, farà di testa sua e deciderà di lasciare la trasmissione insieme a Giulia? Per scoprirlo, ovviamente, non ci resta che aspettare di vedere come si evolvono le cose.

Uomini e Donne anticipazioni, Lorenzo bacia Claudia ma corre dietro a Giulia: ecco cosa è successo ieri

Ieri si è registrata una puntata del Trono Classico dove, i presenti in studio, hanno potuto assistere al primo bacio tra Lorenzo Riccardi e la corteggiatrice Claudia. Il tronista, però, subito dopo l’esterna è corso dietro Giulia (che amareggiata da quello che aveva visto ha lasciato lo studio).