Uomini e Donne news, Stefano e Pamela: momento speciale insieme

Stefano e Pamela sorprendono dopo Uomini e Donne: notizie bellissime per la coppia

Pamela e Stefano stanno bene insieme. Sì, dopo Uomini e Donne hanno avuto modo di approfondire la loro conoscenza e hanno capito che sono fatti l’una per l’altro. La loro frequentazione all’interno del programma è cresciuta notevolmente finché non sono arrivati a quel momento in cui tutto si è fatto più chiaro: avrebbero potuto iniziare una conoscenza più seria. Lontana dalle telecamere. E così hanno fatto: adesso la nuova coppia di Uomini e Donne pubblica a più non posso foto e video che descrivono perfettamente il loro amore. Non servono molte spiegazione per capire che i due si piacciono davvero e che li potremmo rivedere a U&D solo per annunciare qualcosa d’importante!

News Uomini e Donne, la dedica di Stefano a Pamela

In questa domenica di primavera, Stefano Torrese ha voluto fare una dedica speciale a Pamela Barretta, prendendo in prestito alcune parole della canzone Ragazza magica di Jovanotti: “La mia ragazza è magica e lancia in aria il mondo e lo riprende al volo. Trasforma un pomeriggio in un capolavoro e mi fa stare bene quando io sto con lei”. Dopo la conferma del loro fidanzamento, Pamela e Stefano non si sono separati per nulla e hanno anche affrontato insieme alcune polemiche.

Progetti futuri importanti per Stefano e Pamela di Uomini e Donne?

Pamela ha invece pubblicato una foto con questo commento: “Ama la vita e i buoni amici perché la vita è breve e i buoni amici sono pochi”. Attualmente la coppia del trono Over di Uomini e Donne si trova nei pressi del lago Trasimeno, in Umbria. I telespettatori del dating show di Canale 5 non vogliono solo scoprire tutte le novità su Pamela e Stefano, ma anche quelle su Sossio e Ursula: ammetteranno di essersi segretamente sposati, prima o poi?