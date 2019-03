Uomini e Donne, Pamela e Stefano fidanzati: conferma dopo il Trono Over

Uomini e Donne, Pamela e Stefano stanno insieme: arriva la conferma della coppia del Trono Over

Si è parlato davvero molto di loro in questi mesi. Pamela e Stefano sono spesso stati invitati al centro dello studio del Trono Over di Uomini e Donne. I due sembravano pronti a lasciare la trasmissione insieme, poi qualcosa è andato storto. In ogni caso, il loro reciproco e grande interesse non ha mai fatto dubitare il pubblico di Maria De Filippi. E così, oggi, dopo tanto litigare i diretti interessati hanno confermato le voci di questi ultimissimi giorni. La Barretta e Torrese si sono fidanzati. Purtroppo, non sempre si riescono ad avere le anticipazioni di ciò che accade nelle registrazioni del Trono Senior e per questo motivo non riusciamo più a seguire per filo e per segno le varie frequentazioni tra dame e cavalieri dei due parterre.

Nel corso dell’ultima registrazione del Trono Over, Pamela e Stefano erano assenti e questo particolare dettaglio ha diviso il pubblico. Alcuni hanno pensato che i due non erano presenti per motivi personali, altri hanno pensato ad un possibile abbandono da parte di uno dei due o di entrambi. Ora, grazie ad Instagram, scopriamo la verità. La bellissima e dolcissima Barretta e Torrese hanno lasciato lo studio di Maria de Filippi insieme. I dubbi che li attanagliavano erano tanti, eppure il loro amore si è dimostrato essere più forte e le parole apparse sui social non fanno altro che affermarlo.

Pamela e Stefano insieme dopo il Trono Over di Uomini e Donne: dichiarazioni d’amore social

Stefano e Pamela hanno pubblicato sui propri profili social la loro prima foto di coppia dopo Uomini e Donne. Insomma, ora la situazione è decisamente più chiara. Torrese e la Barretta hanno messo da parte i dubbi e le incertezze ed hanno deciso di viversi al di fuori dello studio del Trono Over. Lui scrive: “Chi ha lottato per amore, ama due volte…” Entrambi appaiono sorridenti, sereni ed innamorati.