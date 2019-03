Anticipazioni Trono Over, Pamela e Stefano stanno insieme? Assenti in studio

Anticipazioni Trono Over, cosa succederà tra Pamela e Stefano nelle prossime puntate?

Oggi c’è stata una registrazione di Uomini e Donne e le anticipazioni del Trono Over non parlano di Pamela e Stefano. I due infatti non erano presenti in studio, ma siccome non si hanno anticipazioni sulla registrazione della scorsa settimana non possiamo sapere con certezza cosa è successo fra i due. Nelle ultime puntate hanno litigato e discusso in continuazione. Proprio oggi è andata in onda la puntata in cui Stefano ha lasciato Uomini e Donne, su suggerimento di Maria De Filippi. Possiamo fare delle previsioni su ciò che succederà nelle prossime puntate, anche se per avere la certezza bisognerà aspettare la prossima settimana.

Uomini e Donne, Pamela e Stefano stanno insieme? Le anticipazioni

L’unico dato certo è che non si hanno notizie di Pamela e Stefano a Uomini e Donne sulla registrazione di oggi. Può darsi che Stefano tornerà nella prossima puntata e riuscirà a convincere Pamela a dargli una possibilità. La Dama deciderà quindi di vivere i sentimenti che nutre verso di lui e supererà tutte le incomprensioni, provando a fidarsi. Può essere invece che Stefano non torni e che non vedendolo più seduto nel parterre maschile, Pamela decida di lasciare il Trono Over a sua volta e vivere la sua storia con Stefano lontano dalle telecamere. Infine, è possibile che lei lasci il programma perché, provando sentimenti per Stefano, non riesce a frequentare altri uomini.

Uomini e Donne anticipazioni, Pamela lascia il Trono Over?

E se invece Pamela non era presente oggi per un problema personale e tornerà invece nella prossima registrazione? Anche questa ipotesi è da tenere in considerazione. Le anticipazioni di Uomini e Donne del Vicolo delle News rivelano soltanto che oggi non erano in studio e non si è parlato di loro, non i motivi. Ci sarà da attendere qualche giorno prima di scoprire la verità, intanto leggete cos’altro è successo nella registrazione: Gemma ha detto “no” a Rocco (c’entra anche Giorgio!), ma soprattutto c’è stato un durissimo scontro tra due uomini che Maria ha deciso di non mandare in onda.