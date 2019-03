Uomini e Donne anticipazioni, Gemma dice “no” a Rocco: c’entra anche Giorgio

Anticipazioni Trono Over: la decisione di Gemma Galgani dopo il castello con Rocco Fredella

Le anticipazioni di Uomini e Donne sulla registrazione del Trono Over di oggi rivelano come è andata La Decisione di Gemma e Rocco. È proprio con loro che Maria ha cominciato la puntata, come di consueto. Vedremo un filmato sul castello, la proposta da sogno che Rocco Fredella ha voluto organizzare per Gemma Galgani. Farle trascorrere una serata da principessa del Medioevo con la speranza che lei si lasci andare di più con lui. Ci sarà riuscito? Ebbene, le anticipazioni rivelano di no: neanche il castello e il vestito da principessa d’altri tempi sono riusciti a convincere Gemma a dare una reale possibilità al suo rapporto con Rocco. Ma perché? È presto detto.

Gemma e Rocco La Decisione: anticipazioni di Uomini e Donne

Nel filmato, come rivelano le anticipazioni del Trono Over del Vicolo delle News, si è visto il “no” di Gemma a Rocco. In studio la Dama ha spiegato che la sua decisione è maturata dopo aver scoperto che in realtà Rocco non ha organizzato tutto da solo. Pare che invece il Cavaliere si sia affidato anche a una manager che è la stessa che aveva organizzato alcune serate a Giorgio Manetti e Marco Firpo in passato. Questo ha spinto Gemma a non fidarsi per l’ennesima volta di Rocco, e infatti la foto dal castello la vedeva in lacrime. Non solo, al castello era presente una radio che si sarebbe fatta poi portavoce di ciò che è successo tra Gemma e Rocco. Anche questo alla Dama non è piaciuto affatto.

Uomini e Donne anticipazioni, Rocco frequenta altre donne ma interrompe

Alla luce di tutto questo, Gemma in lacrime ha affermato di sentirsi presa in giro. Ma le sorprese per la Dama di Torino non sono finite! Ha scoperto infatti che dopo tre giorni dal castello, Rocco ha lasciato il suo numero di telefono a tre signore, Rosa Simona e Maria Antonietta. Nella puntata registrata oggi però ha chiuso con tutte, forse perché pensa sempre e solo a Gemma?

Uomini e Donne, le ultime anticipazioni del Trono Over

Le anticipazioni di Uomini e Donne non sono finite qui! Si è presentato un nuovo ragazzo, Alessandro, che ha sentito Chiara e Luisa. Con quest’ultima ha deciso di interrompere, ma lei non l’ha presa affatto bene e lo ha accusato di essere incoerente. Barbara e Roberto hanno avuto una brutta discussione, ma hanno chiarito. Barbara ha raggiunto Roberto per qualche giorno e sono stati molto bene insieme. Infine, c’è stata la sfilata che ha vinto Cristina e a cui Pamela non ha partecipato, perché forse ha lasciato il programma con Stefano. Ma attenzione: David e Riccardo hanno avuto un forte scontro che non andrà in onda!