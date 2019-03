Uomini e Donne registrazione, duro scontro tra David e Riccardo: non andrà in onda

Uomini e Donne anticipazioni, David e Riccardo hanno avuto un durissimo scontro

Le ultime anticipazioni del Trono Over di Uomini e Donne parlano di un durissimo scontro tra David Scarantino e Riccardo Guarnieri. Da qualche puntata i due si stuzzicano parecchio e nella registrazione di oggi hanno avuto una fortissima discussione. Pare che la lite sia nata a causa di qualcosa che è accaduta nella precedente registrazione, di cui non sono note le anticipazioni però. Riccardo avrebbe paragonato la storia di David e Cristina a quella sua con Ida. Oggi i due si sono attaccati e per separarli sono intervenuti altri uomini del parterre. Addirittura pare sia entrato anche il buttafuori per placare gli animi. In tutto questo, Tina se la rideva.

Anticipazioni Trono Over, scontro David e Riccardo: Maria riprende i due

Maria De Filippi è intervenuta e ha rimproverato David e Riccardo, dicendo che non possono ogni volta litigare e fare scenate. Altrimenti il messaggio che passa in ogni puntata è che si cerchi lo scontro fisico. Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne che si leggono sul sito del Vicolo delle News, Maria ha anche deciso di tagliare queste scene e quindi non andranno in onda su Canale 5. Servirà da lezione ai diretti interessati, e non solo a loro? Si spera. Intanto, proseguiamo le anticipazioni sulla registrazione soffermandoci proprio sulle vicende di David e di Riccardo. In un filmato si vede che la scorsa settimana Roberta ha tirato un schiaffo a Riccardo. Oggi ha spiegato di aver agito di istinto e perché innamorata di Riccardo, quindi ci è rimasta male del suo atteggiamento.

Uomini e Donne, le ultime anticipazioni: Roberta e Riccardo chiudono

Stando a ciò che ha detto Maria nella registrazione, pare che la settimana scorsa Roberta abbia avuto un comportamento discutibile anche con Armando. Oggi però ha ballato sempre con lui e ha deciso di chiudere con Riccardo. Quest’ultimo, dal canto suo, non ha affatto gradito il gesto di Roberta della settimana scorsa. Gianni e Tina hanno difeso Roberta e attaccato Riccardo, accusando lui soprattutto di averla portata a casa sua a Taranto e in un certo senso averla illusa. Le anticipazioni del Trono Over proseguono parlando di Cristina e David.

Anticipazioni Uomini e Donne Trono Over, David chiude con Cristina e litiga con Gianni

Cristina ha sentito un ragazzo nuovo, Daniele. Questo ha mandato su tutte le furie David, perché Cristina aveva detto di volerlo riconquistare a tutti i costi. Cristina ha spiegato che non vuole più aspettarlo, visto che lui sente altre donne. C’è stata una forte discussione anche tra David e Gianni Sperti, sono volate parole grosse e Tina si è alzata per difendere Gianni. David ha chiuso definitivamente con Cristina, almeno così ha detto. Intanto, pare che Pamela e Stefano abbiano lasciato insieme Uomini e Donne, ma leggete anche le anticipazioni sul castello di Gemma e Rocco!