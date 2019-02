Gemma e Rocco La Decisione, prime anticipazioni sullo speciale: la foto al castello

Gemma e Rocco La Decisione, il nuovo speciale di Uomini e Donne con la coppia del Trono Over

News di Uomini e Donne sorprendenti! È in arrivo un nuovo speciale su Gemma e Rocco che sicuramente terrà incollati milioni di spettatori, come è successo con le scelte dei tronisti del Trono Classico. Anche la protagonista degli Over è pronta a sbarcare in prima serata, insieme al suo pretendente? Non si sa per il momento se anche La Decisione di Gemma e Rocco andrà in onda in prima serata oppure nel pomeriggio, nella fascia oraria solita del people show di Maria De Filippi. Seguiranno sicuramente aggiornamenti, nel frattempo la redazione ha deciso di regalare una chicca al suo pubblico, per ingannare l’attesa.

Uomini e Donne, nuovo speciale su Gemma e Rocco: la foto

Poco fa sul profilo Instagram di Uomini e Donne è stata pubblicata una foto di Gemma e Rocco al castello che svela tutto. Nello scatto, che li ritrae sulla scalinata d’ingresso si presume, si vede Rocco con in mano il cartello con su scritto “La Decisione“, poi c’è Gemma seduta sulle scale. E in lacrime? Così sembrerebbe, magari saranno lacrime dettate da emozioni non per forza negative. Di sicuro è abbastanza provata. Entrambi sono vestiti come in una favola: tight per Rocco e un ampio vestito bianco per Gemma, per richiamare un po’ il suo essere la Dama che viene dalla nebbia. Lei si sarà sentita forse più Rossella O’Hara, come ha anche detto spesso nei suoi post sui social network. Gemma ha tra le mani una rosa e un foglio, su cui forse Rocco le avrà scritto la sua richiesta. Gemma dovrà decidere se accettare o meno, probabilmente.

Gemma e Rocco nello speciale di Uomini e Donne: La Decisione

“La Decisione…”, solo questo c’è scritto nella didascalia della foto. Ma cosa dovrà mai decidere la Dama di Torino? Pare che verrà invitata a prendere una decisione in merito alla questione che sta provocando animate discussioni nel Trono Over tra lei e Rocco. Ovvero il dormire insieme. Sarà davvero soltanto questo? Le prime anticipazioni su La Decisione di Gemma e Rocco non rivelano altro. Chissà se dovrà decidere anche se lasciare il programma insieme a Fredella…