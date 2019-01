Uomini e Donne, Gemma Galgani: frecciatina a Rocco? “Domani è un altro giorno”

Uomini e Donne, Gemma Galgani ripensa a Rocco? Strane frasi su Instagram

Dopo l’ultima registrazione di Uomini e Donne, Gemma Galgani potrebbe aver lanciato qualche frecciatina tramite le storie di Instagram. Nella giornata di oggi infatti sono comparse delle strane frasi sul suo profilo. Ma a chi potrebbero essere rivolte? Ci sono due correnti di pensiero: da una parte c’è chi sostiene che stesse pensando a Rocco Fredella, dall’altra chi pensa si sia rivolta direttamente ai suoi fan per far capire il suo stato d’animo. Scopriremo sicuramente nei prossimi giorni cosa avesse in mente Gemma, magari erano soltanto delle semplici frasi, ma dopo ciò che è successo ieri nella registrazione del trono Over riesce difficile pensare siano frasi senza mittente.

Gemma Galgani misteriosa su Instagram: “Domani è un altro giorno”

La prima frase che ha catturato l’attenzione del pubblico di Uomini e Donne Over è questa: “Quando i miei sogni sono solo un batticuore...”. Gemma l’ha scritta su un suo selfie e pubblicata dopo la registrazione. C’era anche una canzone di Whitney Houston, One moment in time, a fare da sottofondo. Nel corso della giornata è arrivata un’altra frase: “‘Perdindirindina’ domani è un altro giorno”. Questo si legge su un fotomontaggio in cui il suo viso è incollato su una donna seduta su dei gradini con un ampio abito elegante. In tal caso potrebbe essere una semplice citazione perché nella foto appunto può ricordare Rossella O’Hara, ma allo stesso tempo è facile credere che potrebbe aver colto la palla al balzo per sottolineare che “domani è un altro giorno”. Se fossero dei messaggi in codice per il pubblico, Gemma potrebbe aver voluto far capire che in realtà era davvero interessata a Rocco, ma il tutto si è rivelato un fuoco di paglia. Per questo volterà pagina. Ma perché c’è la possibilità che si sia riferita proprio a lui e al loro rapporto?

Gemma e Rocco anticipazioni: cosa succederà a Uomini e Donne

Troviamo la risposta al precedente quesito nelle anticipazioni sulle prossime puntate: tra Gemma e Rocco è finita nuovamente. Il Cavaliere ha ammesso di sentirsi usato dalla Galgani e che non sente un reale interesse da parte sua. Non è durata molto la tregua, dunque. Gemma era tornata da Rocco solo poche settimane fa, ma pare non riuscire a convincere nessuno del suo interesse verso l’uomo. Inizialmente aveva chiuso lei dicendo di non avvertire trasporto dall’altra parte e facendone un problema anche di età (motivo di critiche e accuse anche sui social). Poi Gemma ha conosciuto Paolo, ma alla fine discuteva sempre con Rocco. Sembrava esserci ancora interesse fra loro, ma dopo le vacanze di Natale lui ha deciso di chiudere. Sarà una scelta definitiva?