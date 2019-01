Trono Over, studio senza parole: la verità di Armando spiazza tutti

Anticipazioni Trono Over: Armando racconta la verità sulla storia con Noel

Oggi, 4 Gennaio 2019, si sono registrate le nuovissime puntate del Trono Over di Uomini e Donne. Il pubblico della trasmissione di Maria De Filippi ha assistito a grandi colpi di scena. Come ci rivelano le talpe de Il Vicolo delle News, è accaduto davvero di tutto. Come di consueto si è partiti con un rvm del dopo puntata di Gemma Galgani. La storica dama del parterre femminile ha parlato di Rocco e dei motivi che l’hanno spinta a chiudere definitivamente con lui. Una volta entrata in studio, parte immediatamente la lite con Tina. L’opinionista accusa la donna di essere solo interessata alle telecamere e di non voler conoscere sul serio nessun uomo.

Entra poi in studio Rocco. Anche Fredella è convinto che Gemma lo abbia solo usato per poter stare come sempre al centro dello studio e di non essere mai stata realmente interessata a lui. La Galgani si difende e alla fine i due tornano nei rispettivi posti dichiarando di non voler sapere più nulla l’uno dell’altra. Roberta sta conoscendo ben tre uomini, tra cui Stefano. Quest’ultimo è però uscito anche con Pamela che a sua volta è rimasta molto male. Il cavaliere ha dichiarato di non voler rinunciare a nessuna delle due dame, ma Pamela ha dichiarato di non aspettarsi un comportamento simile viste le cose importanti che ci sono state tra loro. Intanto, Roberta ha deciso di farsi indietro.

Uomini e Donne anticipazioni: Armando e Noel nascondevano qualcosa alla redazione

Al centro dello studio si è parlato anche di Armando e Noel. Dopo l’ultima registrazione, la redazione aveva deciso di non richiamare in studio i due. La discussione avvenuta nelle puntate precedenti non ha convinto molto Maria De Filippi e il suo staff e per questo si era deciso di tenerli fuori dal programma. Oggi, Armando è tornato in studio con l’intendo di raccontare tutta la verità. L’uomo ha registrato un video in cui spiega che lui andava spesso a Pescara da Noel e lei andava da lui a Napoli. In ogni caso, la donna ha sempre preferito mantenere segreta questa cosa. Ad oggi, lui è convinto che nella vita della signora ci sia un altro uomo, tenuto sempre nascosto per poter continuare a prendere parte a Uomini e Donne.