Uomini e Donne, Pamela: nuova frecciatina al veleno a Roberta per Stefano

Uomini e Donne Over, Pamela Barretta e la frecciatina a Roberta Di Padua

Pamela e Stefano hanno lasciato insieme Uomini e Donne, ma pare che la coppia continui a seguire la trasmissione. Una prova di questo è arrivata oggi pomeriggio, dopo la puntata del Trono Over in onda. Nella stessa abbiamo sentito Roberta Di Padua giustificare il suo schiaffo a Riccardo Guarnieri della settimana scorsa dicendo di essere innamorata. Riccardo non ha creduto a questa motivazione, non crede affatto che Roberta si sia innamorata di lui. Piuttosto, il tarantino crede sia stata una scusa inventata da Roberta per uscire pulita dall’episodio dello schiaffo. A quanto pare, anche Pamela è dello stesso avviso e lo ha fatto sapere rivelando qualcosa di incredibile!

Pamela Barretta rivela: Roberta ha chiamato Stefano dopo Uomini e Donne?

Già qualche giorno fa Pamela Barretta parlò di un messaggio di Roberta inviato a Stefano. Con questa rivelazione, ha fatto esplodere una bomba. Oggi tra le storie sul suo profilo Instagram, dopo la puntata di Uomini e Donne è comparsa questo messaggio: “Era così innamorata da chiamare Stefano due giorni dopo”. E dopo queste parole ha inserito tantissime risate, emoji con le mani fra i capelli e emoji di scimmiette che si tappano la bocca. Dunque, ricapitolando, dopo aver registrato la puntata di Uomini e Donne Over, Roberta avrebbe cercato Stefano! Non sappiamo quale delle due puntate, se quella con lo schiaffo oppure quella in cui ha ammesso di essersi innamorata di Riccardo. Quest’ultimo, comunque, ha voluto difendere la Dama dal pubblico social. Il motivo per cui Roberta potrebbe aver cercato Stefano è facilmente immaginabile. Lui, infatti, tempo fa disse di avere un debole per Roberta e che avrebbe voluto conoscerla. Ha rischiato di perdere Pamela proprio per questo motivo.

Uomini e Donne gossip, Roberta ha cercato Stefano dopo Riccardo? Lei risponde così

Alla fine, Pamela e Stefano sono riusciti a risolvere le incomprensioni e hanno lasciato il programma insieme. Dopo questa ennesima frecciatina, Roberta ha deciso di rispondere a distanza di qualche ora: “Se il mio cellulare potesse parlare… Molte dovrebbero abbassare la cresta… #amatevidavvero #lamoreèunaltracosa”. Avrà voluto dire che Stefano ha cercato ancora lei, nonostante sia uscito dallo studio con Pamela? Quest’ultima ha ribattuto ulteriormente! Con queste parole: “Chiamate e messaggi mia cara… Ma con quella faccia tosta neghi pure… Cos’è, ti vergogni? E fai bene! Senti chi parla d’amore… Vai a casa che hai già fatto belle figure di…! Sotterrati!”. Lo scontro social proseguirà? Oppure ci sarà un confronto proprio a Uomini e Donne per mettere la parola fine a queste accuse?