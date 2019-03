Uomini e Donne, Riccardo difende Roberta dopo lo schiaffo: lo sfogo a sorpresa

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri scrive un messaggio dopo la puntata con lo schiaffo di Roberta

Riccardo Guarnieri ha scritto un messaggio su Instagram dopo lo schiaffo preso a Uomini e Donne. Autrice del gesto è stata Roberta Di Padua, come molti di voi sapranno. La puntata in questione del Trono Over è andata in onda ieri, con non pochi colpi di scena. A sorpresa, è arrivato in queste ore un messaggio di Riccardo in difesa di Roberta: “Ringrazio tutti per la solidarietà dimostrata, purtroppo sono cose che accadono a chiunque quando si è sotto pressione e spero quindi che la responsabile non sia presa di mira per il suo gesto inappropriato”. Queste le parole che si leggono tra le Instagram stories del Cavaliere Over. Nella seconda parte del messaggio, invece, ha ringraziato chi gli ha manifestato solidarietà e si è un po’ sfogato sulle critiche che riceve in ogni puntata. Ecco cosa ha scritto, infatti: “La maggior parte del sostegno l’ho ricevuto dalle donne e devo dire che lo apprezzo ancora di più visto che spesso vengo accusato di comportamenti poco carini ed inadeguati che non mi appartengono”.

Trono Over, Riccardo e Roberta chiudono: cosa è successo finora

Ma cosa è successo tra Riccardo e Roberta? Da settimane ormai lui al centro dello studio ripete di non provare sentimenti verso Roberta, ma le ha comunque chiesto di raggiungerlo a Taranto per il weekend. Lei ha accettato, hanno trascorso due giorni insieme ma non è cambiato nulla. Quando Riccardo ha ribadito di non provare niente, Roberta ha deciso di chiudere con lui. Ma non è stato questo, o altri episodi strettamente riguardanti la loro frequentazione, a scatenare la furiosa reazione di Roberta. Lo schiaffo infatti è arrivato dopo il ballo di Riccardo e Ida! Secondo Roberta, infatti, Riccardo non avrebbe dovuto ballare con Ida dopo le parole che ha speso su di lei.

Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua: le ultime news sul Trono Over

Dopo questo momento, Roberta ha riportato in studio una presunta, perché lui ha negato, frase del pugliese in cui lui avrebbe affermato di aver postato la canzone della sua storia con Ida Platano per mantenere viva l’attenzione su di lui, servendosi della storia con Ida appunto. Lui ha negato, Roberta non ha voluto passare per bugiarda, si è alzata ed è andata dritta verso Riccardo per tirargli uno schiaffo. Dopo la messa in onda della puntata di Uomini e Donne Over, è arrivato il messaggio del Cavaliere. Cosa succederà adesso? Nella prossima puntata, Roberta confermerà di voler chiudere ma spiegherà di aver agito di istinto, da donna innamorata. Riccardo? Avrà un fortissimo scontro con David: sono dovute intervenire altre persone per separarli!