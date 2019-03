UeD, Riccardo si riavvicina a Ida: il gesto di Roberta spiazza il pubblico

UeD, Riccardo Guarnieri e Ida Platano ballano insieme: Roberta Di Padua reagisce male

A Uomini e Donne il gesto di Ida Platano nei confronti di Riccardo Guarnieri è decisamente inaspettato, ma anche quello di Roberta Di Padua. Scendendo nel dettaglio, nel corso della puntata del Trono Over in onda il 12 marzo, il cavaliere mette la parola definitiva con Roberta, la quale è anche andata a trovarlo a Taranto la settimana prima. Una scelta quella della dama che non viene apprezzata, visto che ormai sapeva che da parte di Riccardo non c’erano dei sentimenti. Durante il loro incontro, infatti, il Guarnieri avrebbe riconfermato le sue intenzioni. Ora in studio accade il caos! La Di Padua racconta quanto accaduto quando è andata a Taranto e tutti sono convinti del fatto che Riccardo continui a mentire con tutte le donne. In particolare, Tina Cipollari prende le difese di Roberta e si scaglia contro il Guarnieri. Intanto, Ida prende le difese dell’ex fidanzato: “Da donna non voglio difendere Riccardo, ma se la settimana prima dice non ci sono sentimenti io non ci sarei andata a Taranto”. Proprio per questa dichiarazione, il Guarnieri chiede a Ida di ballare.

Ida inaspettatamente accetta di ballare con Riccardo. Un gesto davvero improvviso quello della Platano, che è ancora innamorata del cavaliere di Taranto. Barbara De Santi si scaglia duramente con la Platano, in quanto convinta che non avrebbe dovuto commentare negativamente Roberta quando lei è la prima a cedere. “La mia storia con Riccardo non è paragonabile, quindi stai zitta”, dichiara dall’altra parte Ida. Nel frattempo, mostra il suo fastidio anche Roberta: “Io posso capire Ida perché è ancora innamorato, ma lui è di una bassezza unica. Per fare spettacolo sei capace di fare qualsiasi cosa”. Dopo di che, la Di Padua si alza e raggiunge Riccardo.

Uomini e Donne: Roberta Di Padua colpisce Riccardo Guarnieri, il pubblico condanna il gesto

Roberta affronta faccia a faccia Riccardo, a cui non risparmia uno schiaffo. Un colpo di scena per i telespettatori, che assistono alla scena sconvolti. C’è, infatti, chi condanna il gesto della dama. “Tralasciando il trash, le mani non si alzano mai, uomini o donne che siano, mai”, si legge sui social al momento. C’è, invece, chi applaudisce alla reazione di Roberta. Intanto, sembra che il Guarnieri voglia avere un riavvicinamento con Ida.