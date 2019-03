Sossio e Ursula si sono sposati in gran segreto? La foto

Uomini e Donne, Ursula e Sossio sposi? Fan pazzi di loro!

E ora si parla del matrimonio di Ursula e Sossio di Uomini e Donne. Un matrimonio che potrebbe esser stato già celebrato! I fan della coppia sono convinti di questo e anche che il loro primo figlio sarà un maschietto (l’ex dama indossa un abito celeste nell’ultima foto pubblicata su Instagram). Ma sono solo congetture. Sossio e Ursula non hanno fatto alcun tipo di riferimento alle nozze: si trovano a Taranto, dove hanno scattato delle bellissime foto insieme. È vero, comunque, che la foto che ha fatto scatenare i loro follower può indurre in errore: entrambi indossano dei vestiti eleganti, primaverili, e Ursula ha fra le mani un bouquet che potrebbe essere lanciato alle invitate del suo matrimonio. Nonostante siano piovuti auguri su un matrimonio che, fino a prova contraria, non ci sarebbe ancora stato, Ursula Bennardo e Sossio Aruta non hanno smentito nulla.

Foto Sossio e Ursula insieme: matrimonio e figlio maschio in arrivo?

Questa è stata l’ultima dedica scritta dal calciatore alla sua dolce metà: “Ti ho voluto con tutto me stesso! Ti amo, matta”; Ursula ha rivolto un pensiero speciale sia a lui sia a suo figlio (non a quello che potrebbe portare ben presto la cicogna): “La forza delle donne, delle mamme è sovrumana. I nostri figli, i nostri sorrisi, la nostra forza. Grazie Dio, vi amo amori miei”. Sossio e Ursula di Uomini e Donne stanno tagliando traguardi importanti. Ci chiariranno meglio questa storia del matrimonio segreto?

Ursula e Sossio news, fan convinti delle loro nozze segrete

I fan meritano comunque delle delucidazioni, visto che sono convinti che Sossio e Ursula siano diventati marito e moglie senza fare alcun tipo di annuncio pubblico: “Ma si sono sposati?”; “Io ci avrei scommesso in tutto ciò”; “Bellissimi. Ho sempre creduto in voi e nel vostro amore”; “Finalmente ti sei sposato. Belli e unici!”; “Ma mi sono persa qualcosa? Si sono sposati!”. La data del matrimonio di Ursula e Sossio potrebbe essere annunciata a U&D, il programma dove entrambi hanno trovato l’amore vero.