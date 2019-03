Uomini e Donne News Sossio e Ursula: gravidanza? È giallo. Parla Aruta

Uomini e Donne News Sossio e Ursula: giallo sulla gravidanza. Aruta: “Capite il senso”. Intanto la dama perde le staffe

Manco il tempo che la notizia della gravidanza di Ursula Bennardo si diramasse, che già il racconto diventa un giallo. A porre dubbi sulla news riguardante la dama del Trono Over di Uomini e Donne, è stato il suo stesso compagno Sossio Aruta che, a distanza di poche ore dallo spiffero (dato dal sito Il vicolo delle news) che lo vorrebbe presto padre, è comparso sui social, scrivendo un messaggio alquanto criptico su Instagram. “Il mio amore è magra e piatta”. Sotto al post sono immediatamente piovuti centinaia di commenti dei fan. Uno in particolare ha colto l’attenzione di Sossio. “Se è magra e piatta è più meritevole di chi non lo è? Che tristezza“, ha scritto un utente, evidentemente non al corrente del vociferare della presunta gravidanza di Ursula. “Fai funzionare il cervello… E capisci il senso”, la risposta al follower di Aruta. Dunque?

Dopo aver visto il commento di Sossio diversi fan hanno congetturato che la voce che vorrebbe la Bennardo incinta non sia vera. Sossio ha fatto orecchie da mercante e non ha rivelato nulla di più. Nel frattempo, è intervenuta anche la dama, che ha usato toni decisi quando un utente le ha scritto: “Ma questa madre? Rendiamoci conto”. “La gente cattiva come te, meglio che io non scriva cosa merita. Ti auguro un silenzio”, la replica piccata di Ursula.

Uomini e Donne News, Ursula Bennardo incinta: la notizia e i dubbi

La news sulla gravidanza della Bennardo si è diffusa nella serata di ieri quando il sito Il vicolo delle news ha scritto che, secondo le anticipazioni raccolte, Aruta e la compagnia sono giunti negli studi di Uomini e Donne come ospiti e hanno mostrato a Maria De Filippi l’ecografia del bambino. Oggi le parole criptiche della coppia sembrano mettere in discussione la vicenda: Sossio si sta divertendo un poco a depistare il pubblico oppure la gravidanza non c’è?