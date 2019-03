Sossio e Ursula aspettano un figlio: la dama del Trono Over è incinta

Sossio e Ursula, lieto annuncio: la dama del Trono Over di Uomini e Donne è incinta

Bellissima notizia quella data oggi da Sossio e Ursula del Trono Over di Uomini e Donne. Secondo quanto riporta Il Vicolo delle News, la coppia ha annunciato nel corso della nuova registrazione la gravidanza. Ebbene Sossio e Ursula saranno presto di nuovo genitori. I due sono riusciti a coronare quel sogno che aspettavano di realizzare insieme. Entrambi hanno già dei figli, ma ora sono pronti ad accogliere il bambino nato dal loro amore. Una notizia inaspettata, ma anche molto bella. Stando alle anticipazioni riportate dal sito, Sossio e Ursula sono giunti in studio come ospiti e, questa volta, hanno portato con loro la prova più importante del loro amore. Insieme hanno mostrato a Maria De Filippi l’ecografia del bambino che la Bennardo porta in grembo. Pare che i due siano apparsi molto felici di fare questo meraviglioso annuncio.

I presenti in studio non hanno potuto non congratularsi con la coppia. Tanta è stata l’emozione, duranta la puntata, nel ricevere questa lieta notizia. Anche Gianni Sperti ha mostrato tutta la sua felicità per Sossio e Ursula. L’opinionista, nel corso della passata edizione, non apprezzava molto la coppia, tanto che più volte aveva sospettato della loro sincerità. Dopo la loro partecipazione Temptation Island Vip, Gianni ha rivalutato parecchio la Bennardo. Più volte, le ha consigliato di lasciar perdere l’Aruta e di ricominciare una nuova vita. Ursula, dopo le varie delusioni, è tornata nella trasmissione, pronta a gettarsi in un nuove conoscenze. Subito dopo, anche Sossio ha scelto di tornare nel programma, proprio per riconquistare il cuore della Bennardo.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo di nuovo genitori: la dama del Trono Over aspetta un bambino dal cavaliere

Sossio ha fatto di tutto pur di riconquistare Ursula, dopo le molteplici delusioni. Sono tante le persone che consigliavano la dama a voltare pagina, eppure lei ha preferito tornare tra le braccia del calciatore. Diverse volte, la coppia aveva rivelato di voler allargare la loro famiglia. Ora l’Aruta vive a casa di Ursula, insieme ai figli di quest’ultima e tutti insieme attendono l’arrivo del bambino.