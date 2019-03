Sossio e Ursula tornano a Uomini e Donne cambiati: l’Aruta commosso

Sossio Aruta e Ursula Bennardo ospiti a Uomini e Donne: la storia d’amore tra loro procede a gonfie vele

Sossio Aruta e Ursula Bennardo tornano a Uomini e Donne, come ospiti della puntata del Trono Over in onda l’1 marzo. La coppia annuncia di aver ritrovato finalmente la serenità, dopo un anno di alti e bassi. Grandi applausi da parte dei presenti in studio, anche da Gianni Sperti che non ha mai apprezzato completamente Sossio. Ora quest’ultimo dimostra di essere realmente cambiato e di voler rendere felice Ursula. Il calciatore si è trasferito a casa della Bennardo, che viveva già con i suoi tre figli maschi e il cane. Ora la dama, ridendo, confessa che inizialmente ha trovato delle difficoltà in quanto ora si ritrova a vivere con ben quattro uomini e un cane maschio. Per tale motivo, tutti insieme le hanno regalato un coniglietto femmina. Una parentesi ironica, che è seguita da un momento di grande commozione. Infatti, Sossio non riesce a trattenere l’emozione, quando rivela di essere finalmente riuscito a ottenere ciò che voleva: “Tornare a casa e sapere che c’è qualcuno che mi aspetta”.

Una dichiarazione molto bella quella di Sossio, che non può non emozionare tutti i presenti. In pochi si sarebbero aspettati di vedere l’Aruta iniziare una relazione seria fuori dal programma. Ebbene sembra proprio che la Bennardo sia riuscita a entrare nel suo cuore e nella sua mente, sebbene ci siano state numerose difficoltà. Insieme hanno anche preso parte alla prima edizione di Temptation Island Vip, dove però non hanno superato la prova, tanto che sono usciti separati. Proprio grazie al Trono Over sono poi riusciti a ritrovarsi. “È venuto a vivere da me, non me l’aspettavo è anche un uomo casalingo: cucina, mi aiuta la mattina, va a fare la spesa”, rivela Ursula, soddisfatta della sua nuova vita a fianco a Sossio.

Sossio e Ursula, felici e innamorati: l’Aruta non trattiene la commozione

“Sono strafelice perché mi sono trasferito, ho trovato una squadra vicino Taranto. Sono felice perché va tutto benissimo, quello che volevo e desideravo l’ho ottenuto”, prosegue Sossio. Il calciatore si ferma un attimo per bloccare le lacrime, in quanto per lui è difficile trattenerle in questo periodo così bello della sua vita. Finalmente Sossio e Ursula sono riusciti a trovare un punto per vivere insieme felici e in armonia. Entrambi appaiono cambiati ed è impossibile non notare la loro felicità.