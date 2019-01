Uomini e Donne oggi, lacrime in studio: Sossio e Ursula lasciano il programma

Uomini e Donne oggi: Sossio Aruta lascia il programma insieme a Ursula Bennardo e commuove tutti

Forti emozioni oggi in studio a Uomini e Donne, nel corso della puntata del Trono Over in onda il 15 gennaio. Sossio decide di chiedere a Ursula di lasciare la trasmissione insieme. Una vera e propria scelta quella della coppia, mancano solo i petali rossi! Dopo diversi anni, sembra proprio che l’Aruta abbia scelto di lasciare il programma. La Bennardo pare sia riuscita a conquistare completamente il cuore del calciatore. “Tu sei stata l’unica donna che è riuscita a trovare le chiavi del mio cuore e a entrarci. Ora che sei entrata, vorrei che ci restassi per sempre”, confessa Sossio di fronte a tutti. “Ti amo follemente”, dichiara l’Aruta a Ursula, consegnandole un anello. Sembra una proposta di matrimonio, ma nessuno dei due, in quanto divorziati, possono sposarsi in chiesa. Sossio vorrebbe scrivere il suo futuro insieme a Ursula, la donna che è riuscita a fargli battere il cuore dopo tanti anni.

“Se ce l’ha fatta Sossio, tutti ce la possono fare”, dichiara Gianni di fronte a questa scelta così emozionante e inaspettata. “È stata brava Ursula”, commenta subito dopo Maria De Filippi. Sossio decide, inoltre, di far entrare in studio la madre e la sorella, per fare anche a loro un discorso importante. In particolare, l’Aruta ci tiene a dire pubblicamente alla mamma quanto le vuole bene, cosa che non è riuscito a fare con il padre, morto sette anni fa. Sossio balla con la madre e Ursula con Gianni. A questo punto, Maria chiede al calciatore con chi può ballare la sorella. L’Aruta sorprende tutti e sceglie Nino, dopo anni di scontri e discussioni. I due cavalieri finalmente si stringono la mano durante questa puntata così importante.

Oggi Uomini e Donne: tutti in lacrime in studio per Sossio e Ursula

Lacrime in studio per Sossio e Ursula. In particolare, si commuove Gemma Galgani, di fronte a questa scelta così emozionante. Anche la coppia stessa si lascia andare alle lacrime. L’Aruta consegna poi un mazzo di fiori a Maria, la quale rivela: “Sossio ci mancherai”. Un mazzo di rose viene consegnato, invece, a Ursula e una maglietta a Gianni. Infine, con Tina Cipollari si scambia un forte abbraccio. In lacrime, Sossio saluta tutti: “Grazie a tutti mi mancherete”.