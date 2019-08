Uomini e Donne News, Salvatore Di Carlo: nuova stoccata alla Mennoia

Uomini e Donne News, Salvatore Di Carlo: nuova stoccata a Raffaella Mennoia

Sembra non avere fine l’infuocata polemica intestina a Uomini e Donne che si è innescata tra Raffaella Mennoia e Teresa Cilia. Nella querelle è intervenuto nuovamente anche Salvatore Di Carlo, marito dell’ex tronista. Dopo che nella giornata di ieri sono volati gli stracci tra sua moglie e il braccio destro di Maria De Filippi, che senza troppi giri di parole ha fatto sapere che sta pensando di rivolgersi ai legali, oggi Di Carlo butta altra benzina sul fuoco pubblicando tra le sue Stories un messaggio che, pur non menzionando direttamente la Mennoia, pare con ogni probabilità essere a lei indirizzato.

“La commedia è quando un’illusionista diverte il popolo, la tragedia quando diventa il suo capo…”. Queste le parole usate da Di Carlo in una Stories Instagram, che ha preso a prestito la massima di Milovan Vitezovic, un noto satirico serbo. E pare proprio non essere un intervento casuale visto che solo poche ore fa la Mennoia ha pubblicato una cascata di messaggi dei suoi fan che le hanno espresso massimo sostegno, fiducia e stima per quel che sta accadendo. Sembra evidente che quel ‘capo’ si riferisca all’autrice di Uomini e Donne con cui Teresa ha avuto una fortissima lite nelle scorse ore, dove sono volate parole pesanti. Il tutto è divampato da un’altra polemica, quella che ha coinvolto sempre Raffaella e Mario Serpa. Anche su questo fronte il clima resta caldo. Anche ieri l’opinionista gay è tornato a farsi vivo con messaggi non proprio teneri.

Uomini e Donne News, la lite infuocata tra Teresa e Raffaella

Lo scontro Mennoia-Cilia si è protratto per tutta la giornata di ieri, fino a tarda sera, quando le due sono state protagoniste dell’ultimo infuocato botta e risposta. La situazione rimane molto tesa e c’è da aspettarsi che nelle prossime ore la diatriba possa alimentarsi di nuovi capitoli. Uomini e Donne non annoia nemmeno d’estate quando le telecamere sono spente. Ma non i social: e lì inizia un programma nel programma, tutto da seguire.