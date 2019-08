Uomini e Donne Gossip: Serpa, querelle con Sperti: “È venuto fuori”

Uomini e Donne Gossip, Mario Serpa, è di nuovo querelle con Gianni Sperti: “È venuto fuori”

Uomini e Donne non annoia i suoi fan neppure d’estate, quando le telecamere si spengono e in teoria tutti dovrebbero andare a rilassarsi in vacanza. In questi giorni a tenere banco c’è la faida intestina al programma scoppiata dopo che Mario Serpa ha fatto le pulci a Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi. Il botta e risposta tra i due, relativo al vecchio trono di Claudio Sona, ha portato nella mischia anche Gianni Sperti e Jack Vanore. Motivo? Serpa li ha apostrofati come scagnozzi. Tuttavia, oggi l’ex corteggiatore gay si spiega meglio e afferma che in realtà le sue parole sono state mal interpretate, anche se su Sperti non risparmia un’ulteriore stoccata.

“Penso che dovrebbe rileggere bene la storia che ho pubblicato in cui ho menzionato lui e Jack. Mi stavo semplicemente riferendo a un tizio che aveva corteggiato Tina e l’ho invitato a ritentare la prossima volta, ironicamente. Magari per corteggiare loro.” scrive Mario tra le sue Stories, rispondendo a un fan che gli ha chiesto cosa pensava degli attacchi ricevuti da Gianni. Poi è arrivata la stoccata: “Ma a quanto pare non ha capito e… la natura vince sempre! È venuto fuori.” Le parole di Serpa vanno ad aggiungere un altro tassello a una querelle che sembra non avere fine. Infatti questa è l’ultima punzecchiatura dopo quelle dei giorni scorsi. Sulla vicenda ha detto la sua anche Vanore, che rispetto a Gianni è stato molto più diplomatico.

Uomini e Donne Gossip, Raffaella Mennoia sotto attacco: le roventi polemiche con Serpa e Teresa Cilia

La Mennoia, invece, dopo essere stata attaccata da Serpa (senza troppi giri di parole ha affermato che l’autrice non avrebbe detto la verità sul tanto discusso trono di Claudio Sona), oggi si è ritrovata in un’altra polemica rovente, quella con Teresa Cilia. L’autrice ha addirittura fatto sapere che potrebbe ricorrere alle vie legali. Uomini e Donne non annoia proprio mai, nemmeno durante il cocente agosto.