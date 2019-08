Jack Vanore emozionato per Andrea e Natalia. E su Serpa: “Non è sereno”

Jack Vanore a ruota libera su Andrea e Natalia. Poi le parole sulla faida intestina a UeD: “Mario Serpa non è sereno”

La faida intestina scatenatasi tra alcuni protagonisti di Uomini e Donne continua a tenere banco. Sulla vicenda è intervenuto anche Jack Vanore, opinionista nominato da Mario Serpa che, da qualche giorno a questa parte, ha ingaggiato una querelle con Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi. A scatenare il tutto è stato un vecchio fatto, quello cioè riguardante il trono di Claudio Sona. La Mennoia sostiene che non ci fu nulla di poco trasparente mentre Mario, che fu la scelta proprio di Sona, dice il contrario. Sulla questione si è fatto sentire anche Gianni Sperti, anch’esso come Vanore nominato da Serpa. Jack, oltre al parere dato alle polemiche recenti, ha detto la sua anche su Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, una delle poche coppie dell’ultima stagione del programma ad aver trovato un gran feeling lontano dalle telecamere.

“Natalia e Andrea mi emozionano”

I fan di Uomini e Donne stravedono per Andrea e Natalia, soprattutto dopo una recente intervista della coppia in cui sono stati svelati i romantici dettagli della loro prima notte d’amore. Anche Vanore è un tifoso della love story. “Li vedevo presissimi. Natalia era presissima da lui. Sono stra felice di tutta questa storia che sta andando avanti. Mi emozionano”, ha commentato l’opinionista confessandosi ai suoi follower di Instagram. Si passa poi alla faida intestina a Uomini e Donne. A farla divampare è stato Mario Serpa che ha etichettato Jack e Gianni Sperti come “scagnozzi” durante il rovente botta e risposta avuto con Raffaella Mennoia sulla questione del cosiddetto Sona-gate. Vanore ha usato toni più pacati nel dare il suo parere sull’accaduto.

Mario Serpa e la diatriba con Raffaella Mennoia e Gianni Sperti: parla Jack Vanore

“Ho intravisto velocemente qualcosa. Non lo so nemmeno io che pensare”, fa sapere Vanore sempre ai suoi fan di Instagram a proposito della querelle. Poi arrivano le parole su Mario: “Parla ancora della sua storia con Claudio. Che poi mi pare che dopo il trono ci sia tornato insieme per poi rilasciarsi successivamente. Mi mette in mezzo ad una situazione che non conosco così bene. L’unica cosa che mi dispiace è che si vede che non è sereno e appunto a me dispiace per questo, dispiace per lui più che altro”. Sulla vicenda, nelle scorse ore, è intervenuto anche Gianni Sperti.