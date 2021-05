Uomini e Donne news, quando finisce la stagione: data ultima puntata

Quando finisce Uomini e Donne? La stagione 2020/21 sta giungendo al termine e manca davvero poco all’ultima puntata. Secondo quanto riporta Davide Maggio, questa edizione della nota trasmissione di Maria De Filippi dovrebbe concludersi nel pomeriggio dell’ultimo venerdì di maggio. Dunque, non assisteremo alla conclusione di questa stagione nei primi di giugno, ma qualche giorno prima. Scendendo nel dettaglio, l’ultima puntata dovrebbe andare in onda il 28 maggio 2021. La De Filippi darà appuntamento al pubblico di Canale 5 per il prossimo mese di settembre. Infatti, come ogni anno, il programma va in vacanza nel periodo estivo, durante il quale ci sarà spazio per Temptation Island.

Manca, dunque, davvero poco alla fine di questa stagione. Cosa accadrà nello studio nel corso delle prossime puntate di Uomini e Donne? Le anticipazioni annunciano la scelta di Samantha Curcio, che dovrebbe andare in onda tra qualche giorno! Questo evento ha fatto comprendere che ormai manca poco alla fine di questa stagione 2020/21. Dopo la tronista, faranno la loro scelta Giacomo Czerny e Massimiliano Mollicone. Entrambi devono ancora prendere una decisione e non mancano i momenti di tensione in queste ultime settimane.

I telespettatori sono, inoltre, curiosi di scoprire cosa accadrà tra le dame e i cavalieri del Trono Over. Nei prossimi giorni, il pubblico assisterà al ritorno in studio di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. La loro relazione lontano dalle telecamere non sta procedendo nel migliore dei modi. Il confronto in studio conferma la crisi che stanno vivendo in queste settimane. Non ci sono particolari anticipazioni su Gemma Galgani.

Addirittura si sta ipotizzando che dalla prossima stagione la dama torinese non sarà più al centro della scena. La sua presenza non è confermata e non è più una certezza! Si tratta di una delle grandi protagoniste del noto programma di Maria De Filippi e proprio oggi, in una nuova intervista su Nuovo Tv, Giorgio Manetti ha parlato di questa possibilità. La trasmissione ha, dunque, voglia di cambiare aria in studio?

L’assenza di Gemma andrebbe sicuramente a cambiare un po’ di cose all’interno del programma. Anche il ruolo di Tina Cipollari sarebbe visto in modo diverso, in quanto spesso diventa protagonisti di accesi scontri con la Galgani. Ma per avere delle notizie al riguardo è necessario ancora attendere! Nel frattempo, il pubblico è curioso di scoprire quali scelte prenderanno Giacomo e Massimiliano.