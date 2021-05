Uomini e Donne, Gemma cacciata? George: “A Maria conviene tenerla”

Da qualche settimana si parla della sostituzione di Gemma Galgani a Uomini e Donne. Da undici anni è una presenza fissa del parterre femminile del programma di Maria De Filippi. Si è soltanto allontanata per brevi periodi, quando sembrava aver trovato l’amore. Oggi la sua presenza non sarebbe così scontata a partire dalla prossima stagione tv. Ci sarebbero delle new entry che vorrebbero prendere il suo posto, ma su queste indiscrezioni non c’è stata nessuna conferma da parte dell’interessata o dal dating show stesso.

Non è passato inosservato l’ultimo attacco fatto da Tina Cipollari a Gemma Galgani. L’opinionista storia di Uomini Donne ha dichiarato in una recente intervista di avere creato lei un mostro come la torinese. Quando la dama era arrivata in trasmissione era nomina e dimessa, faceva anche tenerezza perchè non concludeva nulla con le sue conoscenze. Il suo successo lo deve a Tina e alla sua storia con Giorgio Manetti. Parole, queste, che hanno mandato su tutte le furie la Galgani e si è scontrata con la Cipollari in un confronto in tv.

In una intervista rilasciata a NuovoTv, Giorgio Manetti ha commentato l’eventuale sostituzione di Gemma Galgani, ammettendo che a Maria De Filippi conviene tenerla in studio. Inoltre si è detto stupito che si continui a parlare di Gemma visto che ripete sempre le stesse cose tutti i giorni e da un decennio ormai. In ogni puntata di Uomini e Donne viene dedicato la maggior parte del tempo a lei e questo farebbe comodo alla padrona di casa.

Il Gabbiano ha concordato con le accuse mosse da Tina Cipollari, sostenendo di non ricordare che la Galgani fosse un personaggio così eclatante prima della loro storia d’amore. Si è accorto di lei nella seconda puntata. Pensava che avesse qualcosa in più rispetto alle altre, ma purtroppo si è sbagliato. Poi ha precisato:

“Non rinnego nulla degli otto mesi della nostra relazione perchè sono stato bene. Peccato che lei sia cambiata da un giorno all’altro”

L’uomo si è detto convinto che a Uomini e Donne festeggerà gli ottant’anni e forse ci rimarrà fino ai cento. Non ha più notizie di che cosa faccia al di fuori della trasmissione, ma crede che viva esclusivamente per questo.