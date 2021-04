Uomini e Donne, Gemma Galgani sostituita? “Tre dame al suo posto”

Forse qualcosa cambierà a Uomini e Gonne. Gemma Galgani deve stare in guardia e per lei le cose si sarebbero messe male. Il pubblico del talk dei sentimenti di Maria De Filippi è stanco di vedere sempre lo stesso copione: dalle liti con Tina Cipollari, alle diverse frequentazioni inconcludenti della dama torinese che al termine di ogni stagione televisiva esce dalla trasmissione ‘fidanzata’ e ritorna a settembre da single. Per undici anni Gemma Galgani è stata una delle grandi protagonisti dello show, però sembra che sia arrivato il tempo di un rinnovo e di uno svecchiamento. Per lei il gioco si fa duro. Se fino a poco tempo fa venivano dedicate anche puntate intere di Uomini e Donne a Gemma, adesso le cose sono cambiate.

Maria De Filippi ha lasciato sempre più spazio ad altre donne. Signore che stanno conquistando il pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia del Biscione. Un nome su tutti è quello di Isabella Ricci. Ha già stregato diversi cavalieri con la sua eleganza, il suo fascino e ha stupito per la solidarietà mostrata nei confronti dell’ex fiamma di Giorgio Manetti. Tuttavia non ha nascosto di non condividere alcune sue scelte e alcuni atteggiamenti.

Occhi puntati anche su Elsa, la 72enne alla ricerca dell’amore, e Angela con un caratterino niente male. C’è stato poi il ritorno di Ida Platano, dopo la fine della sua storia d’amore con Riccardo Guarnieri oggi felicemente legato a Roberta Di Padua. L’ex volto di Temptation Island vorrebbe adesso una seconda possibilità e ha già puntato Luca e Marco. Il suo ritorno è stato accolto con entusiasmo dagli appassionati che i colpi di scena non mancheranno.

Gemma Galgani sostituita a Uomini e Donne? Questa è l’indiscrezione lanciata da NuovoTv. C’è, quindi, l’erede in studio? Non c’è possibilità che la dama trovi l’amore con cui trascorrere un’altra manciata d’anni insieme, dal momento che la sua presenza sia solo a scopo televisivo. Ogni nuovo corteggiamento si affievolisce: in alcuni casi nell’immediato, in altri dopo un paio di mesi. Più probabile è invece che diversi nuovi arrivi possano presto sfornare una erede.