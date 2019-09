Uomini e Donne news Nilufar dopo Venezia: “Imbarazzata e sorprese”

View this post on Instagram

Mi ci sono volute un po’ di ore per scaricare l’adrenalina e riflettere su tutto ciò che è accaduto ieri. Grazie per i messaggi ricevuti, per l’affetto e per il sostegno. Mi sono imbarazzata, di quell’imbarazzo che provano i bambini, lo dico sinceramente. Sarà un settembre pieno di soddisfazioni, tenetevi pronti. Sono davvero grata, infinitamente grata per le emozioni provate,è impagabile. Non smetterò mai di sorridere così. #daydreamer Dress supplied by @luisabeccaria