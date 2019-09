Nilufar Addati, red carpet a Venezia: commento e ringraziamenti speciali

Nilufar Addati ha sfilato sul red carpet a Venezia. Le sue prime parole e ringraziamenti speciali

Oggi la bellissima Nilufar Addati è arrivata in laguna. Stamattina è scesa dalla barchetta che l’ha accompagnata a Venezia splendida come sempre sfoggiando, inoltre, una gran classe. Insomma, Nilufar sembrava una vera e propria diva. La sua giornata tanto attesa è finalmente arrivata e l’emozione per la modella italo – persiana era davvero moltissima. Stasera, poi, l’Addati è arrivata sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia e, avvolta da un meraviglioso abito firmato da Luisa Beccaria, ha sfilato stupendo tutti. La sua mise così raffinata ha incantato tutti, non a caso in tanti si sono complimentati con lei. Il suo è stato sicuramente uno dei look più belli del celebre Festival Veneziano.

Nilufar Addati sul red carpet, lei rivela: “Mi sono sentita una principessa”

Stamattina l’ex tronista di Uomini e Donne ha rivelato di essere felicissima di essere a Venezia e si era detta di non veder l’ora di mostrare il suo abbigliamento ai suoi fan. Poi, il grande momento è arrivato. Nilufar è salita sul famoso tappeto rosso sfilando con una notevole grazia senza nascondere l’emozione che in quel momento l’ha accompagnata. Subito dopo aver terminato la sua passeggiata, l’Addati ha voluto parlare ai suoi follower ed ha fatto dei speciali ringraziamenti. “È andata benissimo”, ha esordito con gli occhi lucidi: “Tra pochissimo vedrete tutto, grazie mille per tutti i messaggi”. Una volta tornata nella sua camera d’albergo, la modella ha ringraziato il marchio che l’ha portata all’evento, ed ha poi pubblicato un video sul suo profilo Instagram. Inoltre, Nilufar ha rivelato di essersi sentita una vera e propria principessa con quel bellissimo abito addosso.

Festival del Cinema di Venezia, perché quest’anno ci sono influencer e personaggi televisivi

Quest’anno ad accompagnare il celebre Festival c’è una polemica che va pian piano allargandosi. Sul tappeto rosso, infatti, abbiamo visto sfilare, oltre alle grandi star, anche influencer e personaggi provenienti dal mondo televisivo. In questi giorni, infatti, abbiamo assistito alle passeggiate di Giulia De Lellis e Iannone, Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser, Ilaria e Nunzia di Temptation Island, Giulia Salemi e tanti altri. Ma perché? Beh, il motivo è presto detto. I personaggi televisivi, ben seguiti sui social, hanno sfilato sul red carpet per rappresentare le case di moda o i vari marchi che li hanno scelti come ‘testimonial’.