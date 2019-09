Temptation Island, Ilaria e Nunzia sul red carpet di Venezia: è polemica

Perché al Festival di Venezia c’erano Ilaria e Nunzia di Temptation Island: le foto

Per la prima volta i partecipanti di Temptation Island sono sbarcati alla Mostra del Cinema di Venezia. Nelle ultime ore hanno sfilato sul red carpet del festival cinematografico anche Ilaria Teolis e Nunzia Sansone, le protagoniste dell’ultima edizione del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia. La romana e la campana, che hanno stretto una bella amicizia nel corso dell’estate, hanno sfilato entrambe sul tappeto rosso con un abito lungo, scuro e con inserti in pizzo. Ilaria, che ha ormai dimenticato l’ex fidanzato Massimo, ha giocato di più sulle trasparenze e ha scelto di raccogliere i capelli in un’acconciatura mentre Nunzia, pure lei single dopo l’addio ad Arcangelo, ha optato per un dress più coprente e capelli sciolti.

Temptation Island: la presenza di Ilaria e Nunzia a Venezia scatena la polemica

Inutile dire che la presenza di Ilaria Teolis e Nunzia Sansone al Festival di Venezia ha scatenato subito la polemiche. In molti hanno trovato inopportuna la presenza delle star di Temptation Island ad un evento così importante, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo. Critiche che nei giorni scorsi sono state rivolte ad altri personaggi noti per il ruolo di web influencer come Ludovica Valli, Chiara Carcano, Andrea Cerioli, Arianna Cirrincione, Sonia Lorenzini, Federico Piccinato. Ma, come spiegato lo scorso anno, la kermesse veneziana non è legata solo ed esclusivamente al mondo del cinema. È una manifestazione unica, ricca di glamour e fascino, al quale non partecipano solo attori e produttori. È così da sempre: nel corso degli anni hanno sfilato sul tappeto rosso showgirl e conduttrici.

Perché i personaggi di Temptation Island e Uomini e Donne sono a Venezia

Oggi, con l’avvento di Facebook e Instagram, i web influencer hanno preso possesso della passerella. Del resto persone seguite da ben 4 milioni di follower – come nel caso di Giulia Lellis – portano a Venezia una risonanza non indifferente. Dunque, c’entra poco lavorare o meno nel cinema: l’importante è che se ne parli. Per questo diversi sponsor della manifestazione hanno scelto di farsi rappresentare da personaggi noti per il loro percorso a Temptation Island e Uomini e Donne.

Il messaggio di Nunzia Sansone dopo il red carpet al Festival di Venezia

Al momento Ilaria e Nunzia di Temptation Island non hanno voluto replicare alle critiche di alcuni follower. Ma la Sansone ha scritto un toccante messaggio per la sua amica: “Vivere questa emozione insieme ha reso tutto più magico amore mio. Tu la mia forza, io la tua”.