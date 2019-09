Uomini e Donne Gossip, Andrea e Arianna a Venezia: red carpet da sogno

Uomini e Donne Gossip, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione a Venezia: red carpet da sogno, l’ex corteggiatrice in un abito giallo-nero

Anche Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione hanno sfilato sul celebre red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Da ormai qualche anno l’evento ospita non solo le star della settima arte, ma anche quelle del web e della tv. Finora si sono visti altri volti noti che hanno avuto dei trascorsi a Uomini e Donne, come ad esempio l’ex tronista Sonia Lorenzini e il fidanzato Federico Piccinato che hanno sfilato poche ore prima di Cerioli e Arianna. A proposito di questi ultimi, lui si è presentato con uno smoking nero, con tanto di doppiopetto: parola d’ordine eleganza. La stessa della Cirrincione che ha incantato indossando un lungo abito giallo-nero.

Elegante nel vestito ma sbarazzino nell’acconciatura: Cerioli infatti non ha abbandonato quel suo capello un po’ svolazzante che tanto piace e che gli rende sempre quel fare assai leggiadro. Per Arianna invece una riga centrale da cui è scesa la sua folta e invidiabile chioma. Insomma, la coppia sta benone sotto tutti i punti di vista. Naturalmente anche sotto quello sentimentale; è bene sottolinearlo visto che nelle scorse settimane si sono rincorse più voci che hanno sussurrato di presunte crisi in corso tra l’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Voci appunto, nulla più.

Uomini e Donne Gossip, Giulia De Lellis sul red carpet con Iannone

Tra gli ex volti di Uomini e Donne, senza dubbio, quella che è giunta in laguna e più si è fatta notare è stata Giulia De Lellis, ormai star assoluta di Instagram. L’influencer è stata accompagnata dalla sua dolce metà Andrea Iannone ed è apparsa in un’incantevole abito rosa. Sul red carpet non ha mancato di scambiarsi tenerezze con il centauro che pare essere completamente cotto. E pazienza se nelle scorse ore gli è scivolato il dito dove forse non doveva scivolare. Quel like per Belen di cui tanto si parla, però, è una faccenda ancora tutta da spiegare.